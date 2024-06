Ángela Aguilar compartió su primera foto en Instagram junto a su novio Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar de manera constante han sido criticados por anunciar que sostienen una relación sentimental. Las críticas se generaron cuando no había pasado ni un mes de que el intérprete del regional mexicano dijera que se encontraba separado de la madre de su hija Inti.

Sin embargo, eso no ha sido impedimento para irse de viaje juntos y ser fotografiados. Por ello, la hija de Pepe Aguilar no perdió la oportunidad por retratarse junto a su nuevo novio, solamente que esta vez lo hizo con una peculiaridad, y es que no se ve el rostro de ninguno, aunque aprovechó para acompañar la postal con una canción de él.

La publicación rápidamente se hizo viral en las redes sociales y los comentarios de felicitaciones y buenos deseos no se hicieron esperar. Los fans de ambos artistas se mostraron emocionados por esta nueva etapa en la vida amorosa de sus ídolos y no dudaron en expresarles todo su apoyo y cariño.

Ángela Aguilar presume su amor con un poco de humor junto a Christian Nodal. | Foto: Instagram: @angela_aguilar_. Crédito: Cortesía

Ángela y Christian se han convertido en una de las parejas más queridas, pero también una de las más criticadas del momento, aunque ellos siguen demostrando que el amor verdadero no entiende de edades ni de fronteras. Sin duda, esta imagen quedará marcada en la memoria de sus fans como un símbolo de felicidad.

Sin duda, esta dulce imagen de los cantantes durante su recorrido por Europa ha conquistado a sus seguidores y alimentado las esperanzas de que este amor sea real y duradero. Solo el tiempo dirá si su relación va más allá, pero por ahora, algunos solo disfrutan de esta adorable instantánea de dos talentosos y jóvenes artistas en la ciudad más romántica del mundo.

