Padres de Christian Nodal se incomodan cuando le preguntan si les gusta Ángela Aguilar como nuera

Jaime González, padre de Christian Nodal, declaró que está muy orgulloso de su hijo y que siempre le apoyarán en sus decisiones, pero parece ser que no le gusta que se metan en su vida personal. Por su parte, su madre Cristy prefirió mantener un perfil bajo y seguir caminando junto a su pareja y resguardada por los escoltas en el aeropuerto.

Sobre el romance de Nodal con Ángela Aguilar, los padres del intérprete del regional mexicano prefirió no hacer comentarios y resaltaron que lo importante es el éxito y la felicidad de su hijo. Además, parece ser que ambos confían en que su hijo sabrá manejar la situación de la mejor manera.

Frente a las cámaras del matutino de Univision Jaime expresó que: “Estamos felices“. Sin embargo, le consultaron si veían a Nodal muy ilusionado con esta nueva relación sentimental y la respuesta fue: “Sí, como siempre, enamorado de la vida. Ya hasta lo habían casado”. Tanto a Jaime como a Cristy les preguntaron si les gustaba Ángela Aguilar como nuera, pero decidieron no responder.

Parece ser que la noticia del romance de Christian ha causado revuelo en su familia, y sus padres prefieren mantenerse al margen de la polémica mediática. Por el momento, solo nos queda esperar para ver cómo evoluciona esta situación y si finalmente los padres del cantante deciden pronunciarse al respecto.

Finalmente, la pareja agradeció a la prensa por el interés, pero pidió respeto a su privacidad y la de su familia. Se espera que sigan disfrutando de su viaje en España y que puedan reunirse con Christian en Europa en algún momento.

“Ya paren de acosar a Ángela, Christian y a sus familiares”, “Qué acoso tan horrible. Lo peor de todo es que los reporteros están esperando un solo comentario para sacarlo completamente de contexto”, “Nunca había visto tanta cobertura internacional para una pareja enamorada”, “A esos periodistas debería darles vergüenza, no tienen ni un poco de consideración con estas personas que no han hecho nada malo”, “El papá de Cristhian nodal es un señor muy amable, no es culpable de las payasadas de su hijo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el canal de YouTube.

Sigue leyendo:

· Acusan a Christian Nodal de coquetear con la stylist Paula Machado a pesar de tener una relación con Ángela Aguilar

· Gabriel Soto se identificó con Ángela Aguilar y Christian Nodal por su amor con Irina Baeva

· Bajo una inmensa controversia por su romance con Ángela Aguilar: Christian Nodal celebra su primer Día del Padre