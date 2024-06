Crece el número de consumidores que piden las sobras para llevar en restaurantes

Para evitar el desperdicio, como práctica de respeto y cuidado al medio ambiente o por ahorro, cada vez más son las personas que piden para llevar las sobras de comida cuando van a restaurantes, una práctica que es más común entre los más jóvenes.

Un estudio realizado en España por Consumidores Irache revela que en 2024 se incrementó en un 13% la cantidad de comensales que perdía para llevar lo que sobre de comida, con respecto a 2023.

Se trata del 69% de los consumidores que pide que se envase la comida restante para llevársela, un derecho del cliente, por el precio que pagó por toda la comida la consuma en el establecimiento o no

También indica el estudio que este tipo de prácticas se reduce con la edad, ya que los que más lo hacen son los jóvenes cerca de 83%.

Mientras que hay 17% que no tiene la costumbre de hacerlo, pero es una tendencia que ha cambiado porque en la se ha reducido 6 puntos desde la última medición; a un 12% “porque no le resulta cómodo -3 puntos menos- y un 2% no lo hace porque le da vergüenza -5 puntos menos-“.

Lo cierto es que llevarse la comida restante a casa es una medida que contribuye a evitar el desperdicio de alimentos y ayuda a la economía personal o familiar al aprovechar al máximo la inversión en comida.

Desperdicio de alimentos: un problema global

Las cifras de desperdicio de alimentos a nivel global son alarmantes, alcanzan hasta el 30% de lo que se produce, según reveló la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Una realidad a la que no escapa España que reportó en 2022 al menos 1.170 millones de kilos o litros, unos 65,5 kilos o litros por adulto al año de desperdicio de alimento.

Los elevados niveles de desperdicio de comida ocurren en las diferentes fases de producción, elaboración y comercialización de los alimentos, así como en el hogar.

Por esta razón, se recomienda practicar algunos hábitos que pueden contribuir a un menor desperdicio de alimentos en casa que, además, representar un ahorro en las finanzas personales y ayudan al medio ambiente.

Entre las prácticas para aprovechar mejor los alimentos y reducir los desperdicios está: hacer una lista de compra, organizar el menú de lo que se va a preparar para evitar excedentes, verificar la fecha de caducidad y estimar el tiempo de consumo de los alimentos, seguir las recomendaciones de conservación de alimentos descritos en las etiquetas.

También se pueden organizar la nevera y despensa de manera tal que los alimentos que se vayan a consumir próximamente están más a la vista. A la hora de servir las porciones no excederse a fin de que sea menos probable que quede comida en el plato y reutilizar las sobras de comidas para preparar otros recetas.

Otro aspecto en el que se pueden avanzar para el aprovechamiento de los alimentos es no elegir las frutas y hortalizas desde lo estético, sino por la calidad de las mismas, ya que se ven feas, son de mayor calidad que otras consideradas como “bonitas”.

