Desperdicio de alimentos: derroche de recursos con impacto en el medio ambiente

Cuando se desperdicia un alimento se está tirando también los recursos empleados para su producción como el agua, la tierra y la energía, sumado al impacto en la emisión de gases con efecto invernadero que tanto perjudica al medio ambiente.

Marie Lindström, directora de la empresa Too Good To Go (TGTG), explica que el desperdicio de alimentos, representa un derroche de recursos con consecuencias para el planeta, pues generan “hasta el 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI)”.

Tal como es su objetivo, Too Good To Go, que traducido del inglés sería demasiado bueno para desperdiciarse, es una de las aplicaciones de rescate de comida más grande del mundo, funciona en 15 naciones de Europa y Estados Unidos y Canadá.

Con respecto a la toma de conciencia hay tres aspectos que las personas advierten, el aspecto económico, la cuestión ética y social y el impacto medioambiental, según un estudio elaborado por TGTG y la consultora “21 gramos”.

Al menos el 73 % de los consumidores muestra preocupación por ese desperdicio en el mercado español, revela el informe, pretende concienciar acerca de las toneladas de alimentos desperdiciados en el mundo, indica EFE.

Un análisis de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), detalla que el desperdicio de alimentos alcanza casi los 8 millones cada año.

Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos; según las estimaciones, al menos 2.500 millones de toneladas de alimentos terminan en la basura, lo que representa “más de 79 toneladas cada segundo”, según TGTG.

Factores que influyen en el desperdicio de alimentos

Según Naciones Unidas, si reducimos el desperdicio de comida en un 25% podemos acabar con el hambre en el mundo. Crédito: Thinkstock

Una de las formas de evitar el desperdicio de alimentos es poner énfasis en planificar lo que se va a comer, hacer la compra en función a un menú, organizar y almacenar de manera de facilitar a la hora de cocinar, y elaborar y cocinar de acuerdo a lo planificado.

El análisis hecho por TGTG revela que muchos de los consumidores, no planifica las compras. Se llevan por las ofertas, descartan los vegetales y frutas porque los ven feos y simplemente van comprando por impulso.

Cerca del 43% de las personas consultadas para el estudio no tienen como costumbre organizar la despensa y la nevera, mientras que un 50 %, desconoce las maneras adecuadas de conservar los alimentos.

Al menos el 30% de los consumidores no sabe calcular eficientemente las cantidades de comida que elabora, no cuentan con el tiempo necesario para las preparaciones y aseguran no tener habilidades en la cocina, lo que supone un desperdicio de alimentos.

Recomendaciones evitar el desperdicio de alimentos

Hacer una lista de compras de los alimentos que necesitamos para nuestro menú puede ser de gran utilidad Crédito: Shutterstock

Organizar los alimentos en la despensa por temáticas, con etiquetas de aviso de próxima caducidad

Cocinar por lotes, elegir un día a la semana a cocinar y preparar distintas elaboraciones, esto permitirá combinar la comida que está lista con lo que se debe preparar al momento.

Apoyarse en la fecha caducidad, que señala hasta cuándo puede consumirse de forma segura un alimento

Diferenciar la fecha de consumo preferente, que indica hasta qué momento conserva la calidad del alimento, aunque se pueda consumir

Sigue leyendo:

. Para combatir el desperdicio de alimentos chefs preparan menús con verduras descartadas por razones estéticas

. Alimentación del futuro está marcada por la tecnología: carnes cultivadas y comida impresa en 3D

. Proyecto sostenible convierte toneladas de desperdicio alimentario en biogás

.