“Dios me eligió a mí”: la confesión de Messi en su cumpleaños número 37

Este lunes 24 de junio y en pleno desarrollo de la Copa América 2024 cumple años el astro argentino Lionel Messi. En una entrevista para el podcast ‘Clank’, La Pulga hizo introspección y reflexionó sobre su talento para jugar al fútbol.

Sus afirmaciones no dejaron indiferente a nadie, pues es costumbre ver a un Messi tímido y muy humilde en sus respuestas. Sin embargo, en esta ocasión sacó pecho, presumió de talento y se erigió como un elegido para cambiar este deporte.

“Tengo muy claro que nací así porque Dios me eligió a mí, fue un don el que me dio. Yo intenté aprovecharlo, hice todo lo posible para sacarle todo el jugo. La verdad, si bien hice muchas cosas, no hice nada para ser el jugador que ya de chiquito era”, confesó.

El 10 complementó sus afirmaciones asegurando que desde muy pequeño ya causaba furor por su calidad jugando al fútbol y conseguía aglomerar personas que iban a verlo a la cancha. “Por lo que dicen, desde muy chico siempre era diferente. La gente me iba a ver. Yo no me daba cuenta. Fui entendiendo eso cuando fui creciendo”, dijo en entrevista con el reconocido periodista Juan Pablo Varsky.

El capitán de la albiceleste aclaró que en sus inicios jugaba solo por amor y diversión, pero al hacerse profesional fue el punto de inflexión donde comenzó a marcarse objetivos. “Tenía 3 ó 4 años y no era consciente del Mundial y todos los títulos que se jugaba. Simplemente, jugaba porque me encantaba la pelota, me divertía estar con una pelota. Era mi pasatiempo”.

“Vivía a toda hora pateando y buscando a alguno para jugar. Nací con eso. Me encantó el fútbol, como a la mayoría de los argentinos, desde muy chiquito. Siempre fue mi manera de verlo, más allá de mis responsabilidades, de los objetivos que uno se proponía cuando ya era más profesional. Siempre intenté divertirme, como lo hice desde el primer día”, agregó.

Final del camino

Con 37 años que cumple este lunes, Messi se mostró muy consciente de que el final del camino está a la vuelta de la esquina. Motivo por el cual disfruta cada partido o entrenamiento. Ya sea con el Inter Miami o la selección de Argentina.

“Después de haber conseguido todos los objetivos y haber tenido más de lo que hubiese imaginado y soñado desde chiquito… Hoy estoy disfrutando como aquel chico. Sé que cada vez falta menos, que son menos los años que me quedan por edad. Intento disfrutar el fútbol adentro de una cancha y los momentos que vivo en el día a día también”, sentenció.

Tras conquistar la Copa América de 2021 y el Mundial de Qatar 2022, Messi ha asomado más de una vez la posibilidad de que esta Copa América 2024 sea su último certamen internacional con la albiceleste. Aunque no descarta el Mundial de 2026.

