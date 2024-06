Thalí García y las opiniones negativas que recibe en su contra tras aparecer en Telemundo

Se ha podido ver a Thalí García apareciendo en uno de los programas de Telemundo por la presentación de su nuevo libro. Sin embargo, es algo que ha sorprendido a la audiencia del mencionado canal tras todas las delicadas acusaciones en las que se vio envuelta la empresa, pero parece que la polémica ha llegado a su fin.

Aunque no se han dado detalles sobre los motivos de este cambio repentino, algunos especulan que podría deberse a un acuerdo entre ambas partes o a una reconsideración por parte de Telemundo.

Hasta el momento García no ha comentado al respecto, pero sus seguidores están pendientes de cualquier noticia que confirme su retorno a Telemundo. Sin duda, sería un gran paso en su carrera y una oportunidad para demostrar su talento una vez más.

Por ello, no se detienen los rumores de una posible participación en la quinta temporada de ‘All Stars’ siendo así como regresaría a Telemundo de alguna forma. Aunque no se ha confirmado nada oficialmente, los fans de la actriz están emocionados con la posibilidad de verla nuevamente en la pantalla chica.

Internautas y sus fuertes opiniones en contra de Thalí García

Sea cual sea la razón detrás de este cambio, los seguidores de la actriz de ‘El señor de los cielos’ están emocionados de verla nuevamente en la pantalla y ansiosos por saber qué depara el futuro para la talentosa actriz mexicana. Sin embargo, unos han rechazado completamente su nueva postura y aseguran que no se tomarán la molestia de comprar su libro, pues creen que ya conocieron lo suficiente.

“Ya no entiendo, no que está peleada con Telemundo”, “Apoyé a Thalí en el principio de LCDLF, pero después fue una decepción, no compraría un libro de una persona que en realidad no sabe lo que hace ni que es lo que quiere”, “Si ya la mencionan es porque ya están limando asperezas, fijo para All Star”, “No y que ella vetó a Telemundo y ellos no podían mencionarla”, “Perdón, pero se me hace poco coherente que después de todo lo que dijo esta señora la estén promoviendo! ¿En qué mundo vivimos?”, “Para que vean, nunca hubo tal demanda, ella seguramente aceptó el trato con Telemundo y ahí está. Esta muchacha es puro show”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

