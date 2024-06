Thalí García le da con todo a Telemundo: “Lo que me hicieron allá dentro fue gravísimo”

La actriz Thalí García compartió un video en el que se muestra visiblemente afectada y enfadada, denunciando públicamente el trato que ha recibido por parte de estas grandes compañías de entretenimiento y una de ellas es Telemundo. Asegura que ha sido objeto de acoso, discriminación y maltrato, y que no piensa quedarse callada ante estas injusticias.

“No importa que algunos me critiquen, llamarán la atención de quienes me defenderán”, fue el mensaje que acompañó el controversial video subido a Instagram. “Ni siquiera cobro eso por hacer una novela, es completamente absurdo. Es un disparate la cifra para mí… Ni siquiera son mis honorarios de una novela… Me parece la ofensa más grande de todas las que me han hecho. Continúan subestimándome. Me parece una burla”, manifestó.

La actriz ha recibido un gran apoyo por parte de sus seguidores en redes sociales, quienes han mostrado su solidaridad y han pedido justicia para ella. Muchos han aplaudido su valentía al hablar sin tapujos sobre lo que ha vivido, y han destacado su determinación para luchar por sus derechos. Por ello, la mexicana de 34 años no dudó en mencionar fuertes detalles en algunos contenidos de entretenimientos para los que fue contratada.

“Drogas, acoso sexual, laboral, amenazas, mismo sucedió en Los 50. Lograron tenerme para la última temporada de El señor de los cielos y Los 50 basados en amenazas, amedrentándome… Voy a irme por lo legal en Estados Unidos, México y todas las vías, si es necesario frenarles La casa de los famosos, estoy dispuesta a llegar a las últimas consecuencias”, se le escucha decir en el audiovisual compartido.

“No voy a parar, ahora sí voy a hablar, hasta en eso fui prudente, lancé cositas, pero voy a dar nombres, apellidos, fechas, lugares, cómo, cuándo, dónde… Se puede ver muy comprometido el show… lo que me hicieron allá dentro es gravísimo, estuve dos veces a punto de morirme en el confesionario, con una bajada de insulina en una desesperación de un paramédico de no poderme despertar”, agregó.

