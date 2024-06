60 restaurantes de Queens tendrán comedores exteriores sin pagar un solo dólar: Mojitos Restaurant fue el primero

La pandemia del COVID acabó con más de 45,000 vidas en Nueva York y aunque cientos de negocios no pudieron mantenerse a flote y tuvieron que cerrar, miles de restaurantes en los cinco condados se salvaron, en buena parte porque la Ciudad impulsó un programa temporal para que se instalaran comedores en espacios exteriores, beneficiando a más de 12,000 sitios.

Y justo cuando las autoridades municipales están intensificando el llamado para que los restaurantes que quieran continuar ofreciendo servicio afuera ahora de manera permanente, presenten sus solicitudes antes del 3 de agosto, negocios de Queens recibieron este lunes una buena noticia: un total de 60 locales podrán ahorrarse miles de dólares instalando estructuras exteriores sin pagar un solo peso por módulos ni sillas ni mesas.

Así lo anunció la congresista del condado de Queens, Grace Meng, tras presentar una iniciativa piloto llamada “Comer afuera en el Distrito 6”, en la que se destinarán $2 millones de dólares para ayudar a restaurantes de barrio con la instalación de los comedores exteriores que cumplan con normas de seguridad, higiene y trámites. El plan solo cobijará a restaurantes de Bayside, Elmhurst, Flushing, Forest Hills y Rego Park, cuyos propietarios podrán aplicar en internet a través del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS) de la Ciudad de Nueva York.

“Los restaurantes son cruciales para Queens. Como muchas otras pequeñas empresas, ayudan a impulsar la economía, crean empleos y atraen inversiones a nuestras comunidades. Desde Main Street hasta Metropolitan Avenue pasando por la Northern Boulevard, Queens se caracteriza por tener la mejor comida en la ciudad y en el planeta y debemos darles las herramientas que necesiten para que sean más exitosos”, aseguró la líder política de Queens, durante la presentación del programa en el restaurante Mojitos de la Northern Boulevard y calle 81, el primer local beneficiado.

“Estas estructuras gratuitas para comer afuera ayudarán a que docenas de restaurantes en nuestro condado crezcan y prosperen, al tiempo que permitirán que el público continúe disfrutando de comidas al aire libre. Como hija de trabajadores de restaurantes sé lo vital que son estos negocios”, dijo la congresista.

El Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS) de la Ciudad de Nueva York, que manejará la iniciativa junto al Departamento de Transporte, habilitará en los próximos días en su sitio web una página para que los negocios interesados y que cumplan con los requisitos para tener comedores exteriores puedan aplicar.

“Queens es una de las principales capitales culinarias del mundo. Cenar al aire libre no sólo ha brindado una nueva experiencia que atrae a nuevos clientes, sino que también ha impulsado los resultados de los restaurantes y continúa haciendo crecer nuestra economía”, manifestó Kevin D. Kim, comisionado del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de la Ciudad de Nueva York. “Estamos agradecidos por La continua defensa de la congresista Grace Meng por las pequeñas empresas locales a medida que abrimos nuestros corredores comerciales para un impulso de ingresos vital. Este financiamiento apoyará a 60 restaurantes de Queens y preparará el escenario para que las pequeñas empresas en todos los condados adopten las comidas al aire libre a medida que nos acercamos al 2025”.

La congresista Meng y líderes municipales y estatales en el restaurante Mojitos. Foto Edwin Martínez

Jessica Rico, propietaria del restaurante Mojitos, la primera afortunada en disfrutar del programa, junto a otros os restaurantes de Queens, no solo mencionó que la iniciativa le ahorró alrededor de $10,000 dólares, que podrá utilizar en otros gastos del restaurante inaugurado hace casi siete años, sino que además al tener mesas en el espacio exterior de su local, podrá generar más empleos.

“Estas mesas afuera son de gran ayuda. Durante la pandemia hizo que pudiéramos tener un respiro y prácticamente, dar servicio afuera fue lo que nos salvó de no cerrar y poder seguir existiendo, y ahora vuelve a ser nuestro respiro, un gran ahorro, porque si no fuera por este programa de pronto no hubiéramos podido seguir teniendo mesas exteriores porque es costoso montar eso“, dijo la pequeña empresaria, comentando que además los kits son muy prácticos.

“Todo viene prefabricado. Aquí lo armaron en solo cinco horas, porque solo es instalar cada pieza como un rompecabezas, y como es práctico, cuando tengamos que desmontarlo en noviembre, porque las mesas en las calles solo van de marzo a noviembre, podemos quitarlo fácilmente y guardarlo hasta que llegue el momento de volverlo a armar”, explicó la dueña de Mojitos, instando a otros negocios a acatar las reglas para tener mayores beneficios. “Nosotros seguimos todas las guías de la Ciudad, siempre al pie de la letra y como debía ser, pasamos siempre todas nuestras inspecciones, hicimos las coas bien, y por eso fuimos uno de los primeros beneficiados con estas estructuras gratis. La agencia de Pequeños negocios nos contactó y se tomó la decisión de que fuéramos parte del proyecto con los fondos que había conseguido la congresista Meng”.

Otros restaurantes que ya se beneficiaron con la iniciativa son Fabrika, de comida latina y The Queensboro. Los restaurantes ubicados dentro del distrito 6 de Queens interesados ​​en uno de los kits sin costo deben completar un formulario de interés o llamar a SBS al 888-SBS-4NYC.

El comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad, Ydanis Rodríguez, resaltó los beneficios del programa de estructuras subsidiadas y aprovechó para pedir a los dueños de restaurantes neoyorquinos que quieran sumarse al programa de comidas exteriores que irá de marzo a noviembre, de manera permanente, que no esperen a último momento para registrarse.

“¡No se demoren, presenten su solicitud hoy! Los neoyorquinos solemos dejar todo para el último momento. Los restaurantes con instalaciones para cenar al aire libre tienen hasta el 3 de agosto para solicitar Dining Out NYC o eliminar sus instalaciones”, dijo el funcionario. “Gracias al liderazgo de la congresista Meng, es aún más fácil para los restaurantes del sexto distrito del Congreso de Nueva York participar en el programa y para los residentes del distrito disfrutar de todo lo que ofrece cenar al aire libre”.

La vicealcaldesa de Vivienda, Desarrollo Económico y Fuerza Laboral María Torres-Springer, se sumó al llamado e instó a que los negocios se inscriban tanto para recibir los kits de estructuras gratis en el Distrito congresional 6 y en el resto de la ciudad para poder ofrecer servicio exterior.

“Al iniciar la primera temporada del programa permanente de comidas al aire libre de la ciudad, quiero expresar mi gratitud a la congresista Meng por ayudar a 60 restaurantes en su distrito a impulsar su participación en el programa”, dijo la funcionaria de la administración Adams. “Compartimos la creencia de lo beneficioso que puede ser este programa tanto para los propietarios de restaurantes como para sus comunidades, al atraer aún más personas a nuestros corredores comerciales y fortalecer el crecimiento de las pequeñas empresas en nuestra industria hotelera en toda la ciudad. ¡Restaurantes, si aún no lo han hecho, envíen su solicitud antes del 3 de agosto!”.

El director de dominio público, Ya-Ting Liu, mencionó que además de ser un impulso bien recibido por propietarios de Queens, ayudará a mantener más vibrante al condado de Queens.

Estos kits exteriores gratuitos son funcionales y se arman en solo 5 horas. Foto Edwin Martínez

“Qué mejor lugar para celebrar la diversidad de las ofertas culinarias de nuestra ciudad que en el corazón de Queens, donde 60 pequeñas empresas obtendrán el beneficio de instalaciones gratuitas para cenar al aire libre que cumplen con las nuevas reglas y demuestran que la próxima generación de comidas al aire libre será una verdadera experiencia de cinco condados”, dijo Liu. “Gracias, congresista Meng y todos nuestros socios federales, por su liderazgo y por ayudar a la ciudad de Nueva York a ampliar el programa permanente de comidas al aire libre más grande del país de una manera que funcione para las pequeñas empresas y para todo Nueva York”.

Datos de la iniciativa