Anthony Joshua no quiere que su hijo siga sus pasos y le fija una carrera

El boxeador británico Anthony Joshua se ha consagrado con un importante nombre en su carrera profesional y a pesar de haber alcanzado la gloria en los últimos años él prefiere que su familia y especialmente sus hijos estén lo más alejados posible de los cuadriláteros para que no tengan que pagar por lo que él ha vivido todo este tiempo.

Durante una entrevista ofrecida para la BBC el peleador inglés aseguró que no desea ver a su hijo seguir sus pasos dentro del boxeo y sostuvo que desea que estudie y tenga una carrera profesional como la de un contador debido a que desde siempre ha sido muy bueno con los números y es algo que le apasiona bastante.

“Si tuviera que elegir una carrera para él, probablemente le pediría que estudiara contabilidad. Creo que es muy bueno entender sobre los números, realmente. Cuando das un paso adelante como hombre en tu propia casa, la libertad es asegurarte que tus padres también estén cuidados. Eso es la libertad. No importa en que parte del mundo esté, porque sé que siempre mi madre está feliz y se encuentra cuidada”, expresó.

Anthony Joshua posee actualmente un récord de 28 victorias, 25 de ellas por la vía del nocaut, y tres derrotas desde que inició su carrera profesional en el año 2013; desde entonces logró levantar el título mundial de su división en dos oportunidades y se mantiene trabajando para volver a estar en lo más alto.

En las últimas semanas se habló sobre la posibilidad de un combate entre Anthony Joshua y Tyson Fury; a pesar de esto el propio Eddie Hearn aseguró que Fury todavía necesita recuperarse de la potente pelea que protagonizó contra Oleksandr Usyk y está en duda que ambos peleadores británicos puedan verse las caras en este 2024.

“Fury querrá descansar. No olviden que salió de la pelea contra Ngannou en octubre, y se metió en el campamento para Usyk en febrero. Luego la pelea se pospuso porque lo cortaron, pero igual se quedó ahí en el campamento. Entrenó mucho tiempo, y no creo que esté encantado con cinco o seis semanas de descanso”, destacó.

“La revancha con Usyk es una obligación y hay mucho dinero en medio. Si Usyk está lesionado y no puede ir a la fecha, podríamos hacer Fury vs. Joshua y al ganador que pelee contra Usyk. Mi respuesta sería un sí, pero eso no es lo que planeamos aún. Todo depende de Turki Al-Sheikh y de lo que quieran los peleadores”, concluyó Hean en sus declaraciones.

