Es falso: Majo Aguilar rompe el silencio sobre sus supuestas declaraciones en torno a Nodal y Ángela

El romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha tratado de tener los puntos de vista de todos los miembros de la familia; sin embargo, para Majo Aguilar el tema no es algo de lo que le interese opinar.

A través de sus Instagram Stories, la joven cantante denunció que se están retomando unas declaraciones que ofreció hace unos meses en las que defendía a su prima de todas las críticas de las que es blanco en redes sociales, pero aseguró que en ningún momento hizo algún comentario acerca de su relación amorosa.

“Hace unos meses pude atender a los medios de comunicación en el aeropuerto y fíjense que están ligando esa entrevista con que yo tengo una opinión con la relación que tiene mi prima actualmente. Yo no voy a opinar nada de esa relación, yo no hablo de la vida de otras personas y no lo haré. Esto es lo único que voy a decir, la única declaración, si se le puede llamar así, que daré al respecto”, dijo Majo.

Para finalizar, la intérprete de “Luna Azul” aseguró que su única prioridad es seguir con su carrera musical, pero lo que sí está dispuesta a hacer es a defender no sólo a Ángela, sino a cualquier miembro de su familia que sea atacado mediáticamente.

Cazzu pone distancia entre ella y el escándalo de Nodal

Mediante sus Instagram Stories, la cantante confesó que nunca imaginó que se vería envuelta en una polémica tan grande; sin embargo, aseguró que sabe que con el paso del tiempo va a poder sanar sus heridas y concentrarse en lo que verdaderamente importa.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando esto de la mejor manera posible”, escribió Cazzu.

