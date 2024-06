Jennifer López causa sorpresa al ser captada viajando en un vuelo comercial de Italia a Francia 

En medio de sus vacaciones por Europa, Jennifer López causó gran sorpresa entre sus seguidores, y no tan seguidores, luego de que fuera captada viajando de Italia a Francia en un vuelo comercial el pasado fin de semana.

De acuerdo con un gran número de testigos que se encontraban en el mismo vuelo que la intérprete de “On The Floor”, López se mostró de la forma más natural posible durante el traslado de la ciudad de Nápoles a París con el fin de asistir a la Semana de la Moda.

Incluso, y según los presentes, la también cantante no reservó un sitio especial en el vuelo para obtener más privacidad, limitándose a comprar una fila entera para ella, junto a la ventana, así como para su guardaespaldas, junto al pasillo, además de un sitio especial para su bolso XXL en medio de ambos pasajeros.

Jennifer López deja a un lado los lujos

Según lo mencionado por los presentes, la también actriz no fue molestada durante los procesos de registro así como en los controles ordinarios a pesar de que el vuelo se encontraba completamente lleno.

Hasta el momento, no se ha revelado la razón por la que la nacida en El Bronx dejó de lado su jet privado y optar por trasladarse en un vuelo comercial como el resto de la población.

La presencia de la también empresaria latina en un vuelo de esta clase contrasta con lo realizado por un gran número de celebridades, quienes han mencionado y mostrado su favoritismo, en numerosas ocasiones, por el uso de jets privados por temas de seguridad.

Artistas como Johnny Depp y los mismos duques de Sussex se han convertido en férreos defensores de esta clase de traslados debido al revuelo que podrían ocasionar con su presencia en el vuelo además de evitar a posibles acosadores.

Actualmente, Jennifer López se encuentra en Europa disfrutando de unas vacaciones sin la compañía de su aún esposo Ben Affleck, lo que ha aumentado la diversidad de rumores respecto a la posible separación entre las estrellas.

Jennifer López habría decidido separarse de Ben Affleck por su mala actitud. Crédito: Mezcalent

A pesar de que ninguno de los involucrados ha mencionado o revelado información respecto a su inminente separación, fuentes cercanas a JLo han mencionado que la artista se cansó de luchar por su matrimonio con Affleck debido a la negatividad del también director.

De acuerdo con la misma fuente, la intérprete de “Can’t Get Enough” ha decidido centrarse en su carrera y comenzar a planear sus proyectos para el 2025 luego del fracaso de su más reciente disco “This Is Me… Now”, así como la cancelación de su gira homónima por “motivos personales”.

