Manuel Velasco contó que su esposa Anahí posiblemente no vuelva a estar con RBD

Es de conocimiento público la delicada situación que enfrentan los integrantes de RBD tras el desfalco que hubo en el año 2023 luego de su gira. Ahora Manuel Velasco hizo unas declaraciones que para varios fueron muy llamativas y se trata de su esposa Anahí, quien aparentemente no volvería a ejercer su rol de canto con la agrupación.

La mexicana aparentemente se habría planteado no volver a salir de gira por varios motivos y uno de ellos sería sus pequeños: “Nuestros niños tienen: 4 años Emiliano, y Manuel 7; ya van a la escuela, a diferencia de los demás integrantes, que son más pequeños y que todavía no tienen que ir al ciclo escolar“, expresó a Ventaneando.

“Pues para mí era, me acuerdo cuando empezó la gira, en el primer concierto, pues al día siguiente me regresé con los niños para que fueran a la escuela, y luego también se vio que pudieran tener maestras particulares para que no perdieran el ciclo escolar, entonces es más complicado en el caso de nosotros”, dijo en el mencionado programa de televisión.

Manuel Velasco asegura no haber tomado dinero de RBD

“El día de ayer, durante la emisión de su prestigiado programa, se mencionó de manera incorrecta y absolutamente falsa, que un servidor participó en el manejo de la gira mundial Soy Rebelde Tour del grupo musical RBD“, dijo en el espacio televisivo ‘Hoy’.

El comunicado surgió luego de las constantes acusaciones que se registraron. Por ello, agregó que: “Yo en ningún momento he participado en la administración de la gira, ni como consejero, ni como socio comercial, ni como mánager de nada. Como lo he venido manifestando en muchas ocasiones en otros espacios noticiosos, soy completamente ajeno a cualquier manejo del tour”.

Manuel Velasco vio necesario aclarar lo que estaba ocurriendo en su contra: “Yo he sido siempre respetuoso de las decisiones profesionales de mi esposa, y lo único que hice durante el tiempo de duración de la gira Soy Rebelde Tour fue acompañarla y apoyarla junto con mis hijos en un plano estrictamente familiar y ocupando los mismos espacios que igual les asignaron a los familiares de los demás integrantes de la agrupación”.

