Anahí se defiende de presunto desfalco de RBD para ayudar a Manuel Velasco con la campaña

Christian Chávez respondió a las preguntas diciendo que no podía confirmar ni negar esa información, ya que no tenía pruebas concretas al respecto. Aseguró que todos los integrantes de RBD eran muy unidos y que confiaba en que todo se esclarecería con el tiempo. Por ello, Anahí no pudo seguir guardando silencio en medio de las graves acusaciones que hacen en su contra por aparentemente haber agarrado dinero que no le correspondía