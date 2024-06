Recado de Lionel Scaloni a Kylian Mbappé al asegurar que Sudamérica tiene 10 mundiales de fútbol

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tocó nuevamente la polémica que envuelve al delantero francés Kylian Mbappé y sus declaraciones en las que afirma que la Eurocopa es mejor que la Copa América, al explicar que Sudamérica tiene en total 10 mundiales de fútbol.

En rueda de prensa este lunes, como previa del duelo que tendrá este martes Argentina frente a Chile por la jornada 2 de la Copa América, Scaloni tocó varios temas de interés pero se detuvo a explicar una vez más que aunque son opiniones, no hay motivo de comparación porque a su juicio es en la Copa del Mundo donde están las mejores selecciones.

“Son opiniones. La realidad es que no puede ser más importante uno u otro cuando no están los mejores. O sea, si juntamos títulos del mundo con los que no están en la Eurocopa, los sudamericanos están, no sé cuántos suman la verdad, Brasil tiene cinco, son diez en total (Argentina 3 y Uruguay 2)“, indicó.

Los comentarios de Mbappé, campeón del mundo en Rusia 2018, han sacudido al mundo llegando a tal punto que incluso el delantero de la selección brasileña, Raphinha, habló sobre el caso y se burló del nuevo atacante del Real Madrid recordando que Francia perdió la final del mundo en Qatar 2022 precisamente ante un equipo sudamericano (Argentina).

Posteriormente Scaloni recordó que el nivel de las selecciones en Sudamérica es alto, especialmente en las eliminatorias Conmebol y catalogó a Colombia, Ecuador y Paraguay como grandes combinados nacionales de gran fútbol.

“Colombia es una potencia a nivel futbolístico, Ecuador está muy bien, Paraguay cada vez que va a los mundiales pone en dificultad a todo el mundo pero son opiniones y hay que respetarlas”, añadió.

Por último recordó que siempre que los sudamericanos cuando van al Mundial no solo logran la clasificación sino que también animan el evento al llegar a fases claves y ganar compromisos.

“Es evidente que más allá de todo lo que se diga, hay selecciones que cuando van al Mundial no solo animan, sino también ganan. Y Chile también. Chile cada vez que va al Mundial lo hace muy bien. Son selecciones que yo no me animaría a decir que no son de las mejores”, cerró.

Dentro de la rueda de prensa Scaloni también mencionó al tema del estado de los terrenos de juego en la Copa América de Estados Unidos y además explicó que sus dirigidos están listos para un “ambiente hostil” en partidos como el que tendrán ante Chile.

Sigue leyendo: