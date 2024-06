Carolina Sandoval niega nuevamente estar separada de su esposo

Carolina Sandoval compartió un nuevo en su cuenta oficial de Instagram en donde reafirma que ella sigue felizmente casada Nick Hernández. Ellos están casados desde el año 2015, y desde entonces se han consolidado como pareja y son de los que poseen una de las relaciones más sólidas del mundo del entretenimiento hispano, sin embargo, en el último año son muchos los rumores que han protagonizado en donde se asegura que ellos se están separando, que están atravesando una fuerte crisis familiar.

Esta no es la primera vez que Carolina hace uso de sus redes sociales para aclarar que entre ella y su esposo todo está bien. Lo ha hecho durante varias entrevistas y en muchos de sus enlaces. Lo ha hecho estando en Miami y estando en España. Y es que por alguna razón todos creen que algo negativo sucede en el hogar de la venezolana.

Ahora bien, este nueva chisme ha surgido después de la fiesta de cumpleaños de la hija menor de la conductora de “Siéntese Quien Pueda”. Por esta razón, la venezolana compartió un video resumen en donde se puede ver lo que en efecto sí fue la fiesta de su hija. Aseveró además que el rumor lo esparció, al parecer, una persona que burló su confianza y que por esta misma razón ya no goza de ella.

Ante las sorprendentes declaraciones algunos fans aseguran que Carolina Sandoval podría estar hablando de Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like. Sin embargo Sandoval no dio nombres.

La famosa actriz Karla Monroig opinó al respecto en la sección de comentarios y le terminó dejando este mensaje a su compañera y amiga: “Que tristeza abrir las puertas de tu hogar con amor y que traicionen la confianza de esa manera. Lo siento mucho. Que bueno que Amalia la pasó increíble Imposible no pasarla bien con @nifunifaoficial y rodeada de tanto amor. Bendiciones para esta hermosa familia, abrazo”.

