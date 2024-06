Crisis energética en Puerto Rico: ni las gallinas se salvan del mal servicio de LUMA Energy

Nueva York – LUMA Energy, consorcio extranjero encargado de la distribución y transmisión de energía eléctrica en Puerto Rico, dijo que no aumentará la tarifa eléctrica y que tampoco aplazará ni retrasará trabajos de mantenimiento crítico debido a una supuesta insuficiencia de fondos.

“Seguimos centrados en el mantenimiento crítico, el servicio al cliente y el funcionamiento seguro del sistema. Esto significa que no se aplaza ni retrasa ningún mantenimiento crítico. Como hemos mencionado, el presupuesto del año fiscal 2025 se alinea estrechamente con el año fiscal 2024 y no altera las tarifas de los clientes en este momento. Al igual que cualquier proceso presupuestario responsable, LUMA prioriza y equilibra las necesidades más críticas del sistema eléctrico con el compromiso de hacer el servicio más asequible para nuestros clientes”, señaló la empresa en un comunicado de prensa este miércoles.

De paso, los encargados de LUMA señalaron que continuarán trabajando en coordinación con el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y otras partes interesadas para garantizar que los recursos sean suficientes para avanzar en la modernización de la red eléctrica en la isla.

La semana pasada, LUMA presentó su presupuesto para el Año Fiscal 2025 (FY25) ante el NEPR, ente encargado de fiscalizar la industria energética en la isla.

En la propuesta de presupuesto del 25 de mayo, LUMA Energy, había indicado que tendría que reducir o suspender algunas tareas porque el dinero presupuestado supuestamente no era suficiente. Esas tareas incluían mantenimiento preventivo en la red, cambio de equipo en subestaciones, entre otras.

“Para mantenernos dentro de las limitaciones financieras existentes, una serie de actividades tuvieron que ser excluidas o pospuestas (del presupuesto de 2025). Por ejemplo, las iniciativas de mantenimiento preventivo y de mantenimiento correctivo tuvieron que ser reducidas proporcionalmente al financiamiento disponible. Estas iniciativas tienen la intención de identificar y atender proactivamente las deficiencias, enfocándose en asuntos de alta prioridad para aumentar la resiliencia y confiabilidad del sistema”, planteó LUMA.

Ante este planteamiento, el ente regulador le pidió a la empresa que especificara el costo y prioridad de cada tarea “diferida”, reportó Noticel.

Piden que la AEE vuelva a estar en manos públicas

En las pasadas semanas, las críticas contra el deficiente servicio de LUMA Energy, que desde el verano del 2021 opera oficialmente en la isla, han incrementando debido a varios apagones masivos, uno de los que requirió el traslado de un transformador por mar y tierra a una subestación en Santa Isabel, municipio al sur de la isla.

El debate ha llegado al punto que varios líderes opositores al oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), activistas y líderes sindicales insisten en que se le cancele el contrato mediante alianza público privada al que la empresa llegó con el gobierno de Puerto Rico para operar los sistemas desde la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Estos sectores además solicitan que la Autoridad vuelva a ser un ente público.

Los procesos de generación de la corporación están a cargo de Genera PR, otra compañía privada, desde julio pasado.

Los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, senadora y representante, respectivamente, presentaron una resolución concurrente en la que proponen regresar a un sistema público energético mediante un proceso de transición de un año.

En reacción a la pieza legislativa, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que para un cambio de ese tipo se requiere la presentación de un proyecto de ley que él no favorecería.

Pierluisi, quien perdió en las primarias del pasado 2 de junio ante la comisionada residente Jenniffer González , añadió que no cambiará el modelo energético que guía los procesos en la isla en los seis meses que restan para que abandone el cargo.

“Lo que nosotros estamos haciendo es cumpliendo con la Ley 17 del 2019, que es la Ley de Política Pública Energética; cumpliendo con la Ley 120 del 2018, que es la que requiere que tengamos operadores privados a cargo de transmisión y distribución, y generación en Puerto Rico. Nuestro rol es cumplir con las leyes que tenemos. En cuanto a cambios en las leyes, eso ya queda para la próxima sesión legislativa en el 2025″, declaró el primer mandatario en un intercambio con los medios este martes.

Por otro lado, la vista pública virtual convocada por el Negociado para ayer martes enfocado en la discusión del presupuesto de LUMA para el próximo año fiscal concluyó sin participación.

El informe de El Nuevo Día precisó que, aunque la audiencia inició a las 10:00 a.m., de inmediato, se decretó un receso hasta las 11:30 a.m. por falta de quórum. A eso de las 3:00 p.m., como todavía no había deponentes, el NEPR recesó de nuevo; y a las 5:03 p.m., el NEPR cerró los procesos.

Gallinas mueren asfixiadas en granja de San Sebastián por falla eléctrica

Mientras continúa el debate público sobre los fondos operacionales para la empresa y el rumbo del contrato, ni las gallinas se salvan del mal servicio del consorcio en Puerto Rico.

Medios como Telemundo Puerto Rico reportaron ayer que unas 7,000 gallinas ponedoras murieron en una granja de San Sebastián debido a una falla eléctrica que afectó el sistema de ventilación en el lugar.

El dueño de la granja avícola Obed Pujols detalló en entrevista con el programa Rayos X que la situación se debió a una sobrecarga del sistema de voltaje.

A pesar de que la instalaciones contaban con plantas eléctricas, la sobrecarga tumbó los “breakers” del equipo ligado al sistema de enfriamiento.

Los dueños de la finca iniciaron los procesos de reclamación a LUMA por los daños ocasionados.