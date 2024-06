Messi confesó que jugó ante Chile con algunas molestias físicas y encendió las alarmas en Argentina

La selección de Argentina quiere revalidar su título de Copa América obtenido en 2021 y en esta edición arrancó con pie derecho ganando sus dos primeros encuentros de la fase de grupos ante Canadá (2-0) y ante Chile por 1-0.

Pero a pesar de la buena noticia de los tres puntos ante Chile en la selección Albiceleste saltaron las alarmas luego de que su capitán Lionel Messi mostrara signos de molestias físicas en medio del encuentro.

Pues cuando corría el minuto 65 Messi se llevó la mano al aductor, músculo donde ha tenido varias lesiones a lo largo de su carrera, e incluso tuvo que entrar el equipo médico para masajear al capitán albiceleste en esa zona.

Messi terminó jugando los 90 minutos sin salir del campo y aunque despertó preocupación en el cuerpo técnico argentino, posteriormente en rueda de prensa explicó a detalle la situación.

Lionel Messi despertó la preocupación del cuerpo técnico argentino. Crédito: AP

En rueda de presa postpartido el propio Messi explicó que ante Chile jugó con algunas molestias físicas. Pues no llegó bien al partido y tenía algo de fiebre.

“Hace un par de días que vengo con dolor de garganta, con fiebre, quizás eso me pasó factura hoy también”, confesó el astro argentino del Inter Miami.

En cuanto a las molestias que sintió durante el partido el capitán argentino explicó que: “La primera jugada se me puso duro el aductor, no sentí pinchazo ni desgarro. Me costaba moverme con libertad no estaba suelto del todo, pero bueno, se ganó y es lo importante”.

“Ahora voy a ver. Me molesta un poco la verdad, pero pude terminar jugando, así que espero que no sea nada grave“, concluyó Messi, quien espera seguir disputando la Copa América.

En el banco ante Perú

Argentina con seis puntos es líder del grupo A de la Copa América y tiene prácticamente la clasificación asegurada a cuartos de final.

Es por eso que la campeona del mundo saldrá ante Perú con un equipo alternativo para descansar hombres claves en la última fecha. Entre ellos Messi, quien además viene tocado físicamente.

El propio entrenador Lionel Scaloni comentó y explicó esta decisión para el próximo encuentro. “Es justo que para el próximo partido jueguen los otros chicos que no han jugado en estos dos partidos, los necesito ver y lo merecen“, comentó el seleccionador.

Sigue leyendo:

· Argentina se toma la revancha ante Chile ocho años después

· Polémica en el Chile vs. Argentina con posible penal en la acción sobre el chileno Víctor Dávila

· Dramático momento en la Copa América: Juez de línea se desmayó en pleno juego entre Perú y Canadá