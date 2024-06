Salomón Rondón en previa de partido entre Venezuela y México: “No tenemos miedo escénico”

Salomón Rondón, capitán de la selección venezolana de fútbol, aseguró que La Vinotinto “no tiene miedo escénico” a la hora de afrontar retos de envergadura como la Copa América 2024, donde comparte el grupo B con Jamaica, México y Ecuador.

En una entrevista con Marca, el delantero venezolano habló sobre las metas que tiene el fútbol venezolano, el papel de Venezuela en la Copa América y lo que se espera del partido de la segunda jornada del grupo B ante México de la noche de este miércoles 26 de junio.

“He estado bien en cuanto a goles con el Pachuca, Jhonder Cádiz llega bien, tenemos varios jugadores jóvenes como Kervin Andrade y Telasco Segovia, una amplia selección de defensas y de mediocampistas. Es un tema difícil para el entrenador, pero es algo bueno para nosotros como futbolistas porque estamos demostrando que futbolísticamente vamos por más. En la Copa América podemos demostrar que no tenemos ese miedo escénico y que podemos dar el 110%”, apuntó el delantero venezolano.

El delantero de 34 años llegó a esta Copa América en uno de los mejores momentos de su carrera con 19 goles marcados en total: nueve en la Concachampions, y 10 en la Liga MX. Rondón también se coronó como campeón de la Concachampions con el Pachuca.

“Sí es cierto que a la selección mayor absoluta masculino eso que nos falta es el Mundial, porque me parece que no hemos dejado de convertir nunca en eliminatoria en las Copas América hemos hecho muy buenos papeles. En las eliminatorias no dejamos de competir, estamos cuartos aunque eso aunque eso no significa todavía nada. Pero tenemos que seguir trabajando, y mejorando. Esta Copa América la utilizaremos para seguir fortaleciendo lo que hemos consolidado como selección y para continuar con esa fe porque llegar al mundial sería algo fantástico no solo para el equipo y la federación, sino para el país”, dijo el delantero.

Sin embargo, Rondón tiene los pies sobre la tierra: “Una meta realista para mí sería bastante irrespetuoso con los demás porque nos enfrentamos a Ecuador que tiene una selección que en los últimos años ha venido creciendo y ha peleado en las eliminatorias y se ha logrado meter en un mundial como el de Qatar 2022. En Jamaica la mayoría de sus jugadores están entre la Premier League y la Championship son ligas muy competitivas en las que el nivel físico y técnico es muy alto. Y, finalmente, sobre México llevan en su lista a jugadores jóvenes pero con mucho talento. Aunque nosotros tenemos también lo nuestro, por algo somos cuartos en las eliminatorias, tenemos que tener en cuenta que es un torneo corto, que es muy intenso en donde tenemos que saber solventar en cuestión de días”.

Sigue leyendo:

–Lionel Scaloni reveló que usará suplentes para cerrar fase de grupos de la Copa América

–Final de película en el Grupo C de la Eurocopa 2024: una tarjeta amarilla al cuerpo técnico de Eslovenia definió la clasificación

–Phil Foden abandona la Eurocopa 2024 por el nacimiento de su tercer hijo