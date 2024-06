Texas ejecuta a hispano condenado por secuestro, violación y asesinato de una joven en 2001

Ramiro Gonzales, de 41 años, fue declarado muerto a las 6:50 p.m. (hora local), tras recibir una inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville, Texas, por el asesinato de Bridget Townsend en enero de 2001. Sus abogados apelaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos que no debería haber sido elegible para la pena de muerte, argumentaron que consideraban que el reo ya no era peligroso.

El condenado se encontraba en el corredor de la muerte desde que fue declarado culpable y sentenciado a muerte en 2006 por el secuestro, agresión sexual y asesinato de Bridget Townsend, quien tenía 18 años, según muestran los registros judiciales.

Le pidió perdón a la familia de Bridget

Antes de que le aplicaran la inyección letal, Gonzales utilizó sus últimas palabras para pedir perdón a los familiares de la víctima, cuyos restos fueron encontrados en octubre de 2022, después de que fuera reportada como desaparecida de su casa en el condado de Bandera.

“No puedo expresar con palabras el dolor que les he causado, el daño, lo que les quité, el dolor que me llevó y que no puedo devolver. Espero que esta disculpa sea suficiente“, expresó en el procedimiento, según informó EFE.

“Nunca dejé de rezar para que me perdonaran y que algún día tuviera esta oportunidad de disculparme. Les debo mi vida, lo mejor que pude para la restitución, la restauración y la responsabilidad. Espero que algún día me perdonen“, expresó antes de su ejecución.

Al terminar de decir sus últimas palabras, avisó a las autoridades que “estaba listo” para la inyección.

Intentó detener su ejecución con una donación

En 2022, Ramiro Gonzales intentó detener su ejecución programada para el 13 de julio de ese año, argumentando que deseaba donar un riñón. Un día antes de la ejecución, una corte de apelaciones de Texas acordó detener el procedimiento por un error en su condena y no por la donación de órganos del acusado.

Univision Noticias compartió que a principios de este mes, un grupo de 11 líderes evangélicos de Texas, y de otros estados pidieron a la junta de libertad condicional y al gobernador Greg Abbott que detuvieran la ejecución de Gonzales y concedieran clemencia. Dijeron que el reo estaba ayudando a otros condenados a muerte a través de un programa basado en la fe.

Ningún argumento fue suficiente para que indultaran a Ramiro Gonzales, y este 26 de junio fue ejecutado, siendo la segunda de este año en Texas y la octava en EE.UU. Está previsto que Oklahoma ejecute a Richard Rojem por el secuestro, violación y asesinato de una niña de 7 años en 1984.

El crimen lo cometió en 2001

El crimen que cometió Ramiro Gonzales sucedió en enero de 2001, cuando secuestró a Bridget Townsend de una casa rural en el condado de Bandera, al noroeste de San Antonio. Posteriormente, la llevó al rancho de su familia en el condado de Medina, donde la agredió sexualmente antes de matarla a tiros.

Gonzales confesó la violación y el asesinato de la joven cuando enfrentaba cadena perpetua de otro crimen y le dijo a la policía dónde estaban los restos de la víctima, casi dos años después.

