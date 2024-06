Christian Nodal se hace responsable de sus decisiones: ¿Verdad o vil copia a las palabras de Cazzu?

Christian Nodal conversó con la revista GQ y dijo una serie de declaraciones que están siendo altamente criticadas porque para muchos son una posible copia a las que utilizó Cazzu, cuando se oficializó el romance de éste con Ángela Aguilar, y que generó que su nombre se convirtiera en la portada de muchos medios de comunicación y en la comidilla de muchos otros.

Cazzu aparece decorando y construyendo el cuarto de su hija, lejos del escándalo de Christian Nodal

Para dicho medio el intérprete de “Adiós Amor” dijo: “Me hago totalmente responsable de las decisiones que he tomado. Ya he entendido que todo lo que viene del corazón es válido. A veces dejamos pasar algunas cosas por miedo, pero al final vale la pena. Hoy soy consciente de mis aciertos y errores. A lo largo de mi vida he sido muchas cosas diferentes, pero al final siempre he sido yo y eso me llena de orgullo”.

La primera parte de sus palabras, para muchos, son un eco de lo que Cazzu expuso en su momento. “Me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras”, dijo la joven cantante argentina el pasado 12 de junio.

Cazzu rompe el silencio y envía un fuerte mensaje de resiliencia ante la nueva relación de Nodal

En dicho comunicado, la cantante también admitía que su intención era sobrellevar toda esta situación de la mejor manera. Razón por la cual tendría que ausentarse un poco “de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo, mientras todo se calma allá afuera”.

Con mucha coherencia y resiliencia, Cazzu concluía su comunicado diciendo: “La vida no es totalmente bella o totalmente horrible. ni la gente es por completo buena o mala en un 100 % por ciento, siempre hay grises y matices pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas”.

Sale perdiendo Nodal en sus comparaciones con Cazzu

El hecho de que éste diga que se responsabiliza de sus decisiones es para muchos positivo, el tema es que aún y cuando suene bien en el contexto total de sus palabras, pareciera estar diciendo que simplemente no le importa lo que cualquier persona tanga para decir en relación a su romance actual con Ángela Aguilar.

Para algunos, el cantante mexicano por fin está con quien él quiere estar y por fin está viviendo el amor que desde hace varios años soñó o aspiró tener.

Pero, en comparación con Cazzu, para muchos él parece irreflexivo, mientras que el abordaje de la argentina era más en relación a saber que tenía que soportar todo este huracán mediático, porque al final ella fue quien terminó aceptando tener una relación con un hombre como él.

