Copa América 2024: Jaime Lozano reconoce la actuación de Venezuela y se enfoca en el pase a cuartos de final

El director técnico de la selección de México, Jaime Lozano, se mostró bastante triste por la derrota que sufrió el combinado azteca este miércoles 1-0 ante la selección de Venezuela en el partido correspondiente a la jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa América 2024 que se celebra en los Estados Unidos; asimismo destacó que a pesar de la derrota su equipo mostró un claro rendimiento deportivo con el que espera poder lograr la clasificación a los cuartos de final.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro el técnico del Tri decidió quitarle la culpa que le dieron algunos medios de comunicación al delantero Santiago Giménez; afirmó que el jugador del Feyenoord demostró un claro ritmo competitivo a pesar de no haber logrado concretar las ocasiones de gol y presentar algunas fallas dentro de la cancha, lo que terminó generando que no pudieran tomar la delantera en el marcador.

“Para mí, Santi hace bien las cosas, todavía no hemos podido darle una ocasión clara, el portero de Venezuela salva la que tuvo, tuvimos opciones para irnos arriba en el marcador y hay que trabajar, contundencia, aprovechar las oportunidades, en esta Copa es difícil ganar, competir, todas las selecciones van a tener chances, cuando te toque, hay que ser contundentes para que te den los tiempos”, expresó Lozano.

Jaime Lozano destacó que el equipo todavía posee una enorme ilusión de poder clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024 y sostuvo que por este motivo trabajarán mucho más en poder conseguir una victoria en el partido contra la selección de Ecuador el próximo domingo 30 de junio; a pesar de esto reconoció que son un equipo contundente y que deben mantenerse alerta al planteamiento de juego que utilizarán.

“Si generas opciones como hoy, si la figura es el portero rival, las cosas no salieron como esperábamos, primero tenemos 90 minutos, de este barco no se baja nadie, lo vamos a lograr, puedo decir eso, se me hace muy pesimista lo que comentas, cada quién ve la vida como quiere, lo vamos a lograr, estoy seguro”, resaltó.

“Todavía no estamos fuera y dependemos de nosotros, el partido nuestro es el que nos va a poner en la siguiente fase, el equipo salió dolido, pero honestamente se los dije en el centro del campo, jugando partidos así difícilmente vamos a perder otro, hoy hicimos mejores registros que el rival, aprovecharon la que tuvieron”, concluyó el entrenador.

Actualmente la selección de México se ubica en la tercera posición del Grupo B en la Copa América 2024 con un total de tres puntos e igualado con Ecuador; a pesar de esto ellos poseen un menor nivel de gol average y por esto se encuentran fuera del puesto de clasificación.

