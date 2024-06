Padre de Santiago Giménez ataca a Jaime Lozano y asegura que pone al delantero solo por “obligación”

La derrota de México ante Venezuela en la Copa América parece avivar la crisis por la que atraviesa el Tri. Christian Giménez defendió a su hijo y aseguró que Jaime Lozano pone a Santi a jugar por obligación.

El ahora analista de Fox Sports aprovechó la transmisión postpartido en la caída 1-0 ante la Vinotinto para fustigar al Jimmy asegurando que su hijo no es del agrado y gusto del DT. “Parece que le hacen un favor al ponerlo”, dijo.

“Tengo que decir que no es mucho del gusto de Jimmy, hay una cuestión por ahí que lo pone más por obligación que por gusto y no termina de completar los minutos”, complementó.

El Chaco también criticó la dirección de campo de Lozano durante el encuentro ante los sudamericanos. “A mí me resulta muy raro porque entra Memo Martínez y empiezan a tirar centros”, precisó para luego valorar el partido realizado por su hijo, que se perdió una clara ocasión empezando el duelo. El Chaquito tuvo un mano a mano claro contra Rafa Romo y no pudo vencer al meta venezolano.

“El tema de Santi, creo que no hizo un gran partido, pero tampoco uno bueno. Tuvo una opción muy clara y como delantero de la Selección tiene que meterla, por más que sea mi hijo, soy analista y lo tengo que decir. La diferencia entre Rondón y Santi hoy fue el gol”, opinó.

Confianza de Jaime Lozano en Santiago Giménez

El Chaco también desmenuzó el tema de la confianza del entrenador en un jugador. En este caso, su hijo y como Lozano, no estaría sabiendo administrar y gestionar la situación. “Fui futbolista por mucho tiempo, pero cuando tienes la confianza del entrenador cuentas con muchos minutos. Santi entra a la cancha con la consigna de que debe hacer uno o dos goles porque a los 45 minutos sale de cambio”, explicó.

“Para un 9 de selección la confianza de un entrenador es importantísimo. Siento que a Santiago le están haciendo un favor”, añadió.

Crítica a Santi Giménez

No solo Lozano fue criticado. El exjugador de Cruz Azul también atizó a su primogénito asegurando que no se encuentra en su mejor nivel. “Santi no está en su nivel, tuvo una y la tiene que meter”, mencionó con respecto a la ocasión fallada en el primer tiempo.

Momento exacto de la ocasión fallada por Santiago Giménez ante Venezuela. Foto: Photo/Mark J. Terrill. /AP Crédito: AP

“No sé si es la triste realidad, pero me parece que México hizo el mejor partido de hace mucho tiempo, jugó mejor que el rival, pero perdió. Se le complica el pase y le está faltando el gol, concluyó.

Santiago Giménez jugó 60 minutos ante Venezuela y solo pudo disparar una vez. Fue el mano a mano con Romo que terminó fallando en los inicios del primer tiempo. El delantero realizó 26 toques, dos recuperaciones, una perdida y 53 % de acierto en los pases.

