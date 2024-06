Quién juega hoy por la Copa América 2024: Panamá vs. Estados Unidos y Uruguay vs. Bolivia

Este jueves 26 de junio se jugarán dos emocionantes partidos en la Copa América 2024: Estados Unidos vs. Panamá y Uruguay vs. Bolivia por el Grupo C.

A continuación, encontrarás información detallada sobre ambos encuentros, incluyendo formaciones, cómo llegan los equipos y dónde ver los partidos en vivo.

Estados Unidos vs. Panamá por la Copa América 2024

Horario de Estados Unidos vs. Panamá

El partido entre Panamá y Estados Unidos se disputará a las 15:00 del Pacífico y a las 18:00 del Este.

Dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Panamá por la Copa América 2024

En Estados Unidos, los partidos de la Copa América 2024 se transmitirán en diferentes canales, tanto en inglés como en español. Aquí tienes las opciones:

En español:

Univision

TUDN

UniMás

En inglés:

Fox Sports

Opciones de streaming:

Para aquellos que prefieren ver los partidos en línea, estas son las plataformas de streaming disponibles:

Fubo

ViX

Fox Sports App

Alineaciones probables de Estados Unidos y Panamá

Panamá (4-2-3-1): Michael Amir Murillo; Carlos Harvey, José Córdoba, Roderick Miller, Eric Davis; Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla; José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas; José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Estados Unidos (4-3-3): Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Gio Reyna, Tyler Adams; Christian Pulisic, Folarin Balogun, Tim Weah. DT: Gregg Berhalter.

Cómo llegan Estados Unidos y Panamá al duelo de la Copa América 2024

Estados Unidos: Los organizadores del torneo debutaron con una sólida victoria 2-0 ante Bolivia, con goles de Christian Pulisic y Folarin Balogun. Estados Unidos busca aprovechar su condición de local y mantener su buen nivel de juego.

Panamá: Los caribeños comenzaron con un rendimiento irregular, cayendo 3-1 ante Uruguay en un partido donde mostraron falta de rapidez en el desarrollo del juego. La diferencia en el marcador podría haber sido mayor si Uruguay hubiera estado más preciso en la definición.

El historial entre Panamá y Estados Unidos

Panamá: 2 victorias

2 victorias Estados Unidos: 17 victorias

17 victorias Empates: 7

Último enfrentamiento: Empate 1-1 en el Estadio Snapdragon de San Diego, por las semifinales de la Copa de Oro el 12 de julio de 2023, con Panamá avanzando por 5-4 en los penales.

Marcelo Bielsa, el entrenador de Uruguay. Crédito: Matias Delacroix | AP

Uruguay vs. Bolivia por la Copa América 2024

Horario de Uruguay vs. Bolivia

El partido entre Uruguay y Bolivia se jugará a las 18:00 del Pacífico y a las 21:00 del Este.

Alineaciones probables de Uruguay y Bolivia

Uruguay (4-3-3): Sergio Rochet; Nahitán Nández, Ronald Araújo, Mathias Olivera, Matias Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

Bolivia (4-4-2): Guillermo Viscarra; Jesús Sagredo, Luis Haquín, José Sagredo, Diego Medina; Roberto Fernández, Fernando Saucedo, Leonel Justiniano, Gabriel Villamil; César Menacho, Bruno Miranda. DT: Carlos Zago.

Cómo llegan Uruguay y Bolivia al duelo de la Copa América 2024

Uruguay: El equipo de Marcelo Bielsa llega tras vencer 3-1 a Panamá, mostrando gran cantidad de ocasiones de gol aunque con poca efectividad en la definición. Bielsa no utilizó a varias de sus figuras principales, demostrando la profundidad de su plantel.