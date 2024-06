Prensa mexicana lanza crítica contra Jaime Lozano y propone a Marcelo Bielsa como su reemplazo

La selección de México se encuentra en medio de un complicado momento sobre su futuro dentro de la Copa América 2024 de Estados Unidos tras la derrota 1-0 que sufrió ante el combinado nacional de Venezuela y ahora deben superar a Ecuador para poder lograr una clasificación a los cuartos de final del torneo de Conmebol si realmente desean poder demostrar de lo que están hechos para el Mundial de 2026.

A pesar de esto la prensa mexicana ha mostrado constantemente su rechazo por la dirección que está tomando el equipo bajo las órdenes de Jaime Lozano y resaltan que es importante cambiar de entrenador para poder tener mejores resultados en la competencia y en los torneos de los próximos años; uno de estos es el entrenador Marcelo Bielsa, quien constantemente es vinculado con el equipo a pesar de dirigir a Uruguay.

Esta polémica la protagonizaron recientemente Iván Zamorano y José Saturnino Cardozo, quienes debatieron sobre si Marcelo Bielsa debe ser el director técnico de la selección mexicana con el objetivo de poder elevar el rendimiento competitivo tal y como lo está mostrando el cuadro charrúa actualmente.

“Para mí México necesita ese tipo de entrenador, de exigencia, que le gusta ganar, que le gusta cambiar un poco el sistema que pueda presentar un equipo”, dijo Cardozo.

“En Chile yo dije que la iba a cambiar, porque los chilenos juegan bien, igual que el mexicano, son técnica y físicamente muy buenos, pero se necesita ese compromiso de saber que vas a defender a tu país a muerte. El mexicano cuando se compromete logra sus objetivos”, agregó.

A pesar de estas palabras Iván Zamorano sostuvo que el cuadro azteca todavía no está preparado para poder estar bajo las órdenes de un entrenador tan exigente como Bielsa al considerar que el fútbol mexicano se ha visto afectado en los últimos años por el conformismo de los jugadores.

“No, eso no. En Chile cerró completamente el centro deportivo, no podía entrar nadie y levantó los muros para que no pudieran ver los entrenamientos. Es un tipo que es especial, creo que para él los jugadores de futbol son 24 horas”, enfatizó.

“A mí me contaban muchas veces que llamó a jugadores a las 10 de la noche y les decía ‘voy a ir a tu casa, llego en 15 minutos porque quiero explicarte algo’ y llegaba. Lo que sí te puedo decir es que si tienes a Marcelo Bielsa como entrenador tienes que estar preparado, cambiar el chip totalmente”, concluyó Zamorano.

