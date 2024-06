Fernando Ortiz resalta la presión que se vive en Rayados de Monterrey

El director técnico de Rayados de Monterrey, Fernando Ortiz, se encuentra a las puertas de lo que será el inicio del torneo Apertura 2024 de la Liga MX en el que partirá como uno de los principales candidatos para convertirse en el nuevo campeón del torneo y aseguró que esto le genera una enorme presión a su trabajo; a pesar de eso destacó que ya se encuentra acostumbrado debido a que es algo con lo que ha tenido que aprender a lidiar desde que llegó al balompié azteca.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN el entrenador de La Pandilla destacó que sabe lo exigente que es la organización de Rayados de Monterrey y especialmente su afición al querer lograr levantar la mayor cantidad de títulos posibles; al mismo tiempo reconoció que de no poder llegar a una final sabe que se tendrá que cesar sus labores como entrenador al no cumplir con los objetivos de la institución a la que representa.

“Es parte del juego, desde que llegué, ya estaba corrido y desde que sigo, si no salgo campeón, me van a correr. Es parte del juego, hay que saber llevarlo, soy consciente, soy real en la institución que estoy, la exigencia que tiene una institución, la ansiedad de poder conseguir un logro deportivo”, dijo Ortiz en sus declaraciones.

Es importante destacar que Fernando Ortiz se ha convertido en uno de los entrenadores con mayor eficacia de los últimos años dentro de la Liga MX al lograr llevar a las Águilas del Club América y a Rayados de Monterrey en varias ocasiones hasta las semifinales del balompié azteca, aunque no ha podido levantar el trofeo de campeón.

“Si mi carrera, mi corta carrera me dice: ‘vas a llegar seis Semifinales y no vas a llegar ninguna (Final)’, pues lo firmo en cualquier lado. Me preocupa a la hora de seguir insistiendo, trabajando, pero no me preocupa a la hora de que se sume una más y no pueda pasar”, resaltó.

“Se va a dar en algún momento, yo tengo que estar enfocado, trabajando y reforzando lo que yo creo, lo que yo insisto en los jugadores”, concluyó Fernando Ortiz en sus declaraciones.

