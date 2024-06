Respira Argentina: Messi no tiene una lesión de gravedad y jugaría los cuartos de final

El inicio de la defensa del título de la Selección Argentina en la Copa América fue positivo, con triunfos sobre Canadá (2-0) y Chile (1-0), pero el segundo partido dejó una gran preocupación sobre el estado físico de su figura y capitán, Lionel Messi.

Afortunadamente, no se trata de un desgarro, sino de una distensión.

Messi sintió una molestia en el aductor derecho durante el encuentro del pasado martes en Nueva Jersey y, aunque completó los 90 minutos, se planteó un interrogante sobre su situación.

Según periodistas de ESPN, se trata de una distensión muscular en el aductor, por lo que no llega a ser desgarro. A seis días de los cuartos de final -en caso de liderar el Grupo A, serán el próximo jueves en Houston-, Messi será evaluado día a día.

El periodista había comentado que la AFA estaba manejando la situación con mucho hermetismo ante los estudios médicos realizados este mismo viernes, ya que la resonancia magnética determinaría el grado de la lesión del capitán, aunque “el dolor existe, persiste y no afloja”, por lo que la preocupación era evidente.

Messi recibió atención médica durante el duelo ante Chile. / AP Photo: Julia Nikhinson

Los resultados, claro, descomprimieron la inquietud y la turbulencia que se había generado en el entorno de la Selección y del futbolista.

Messi no será de la partida frente a Perú en Miami, desde las 21:00 horas (ARG) de este sábado, por la rotación que aplicará Lionel Scaloni, pero si no hubiera sido el caso, no habría podido jugar. El tema, ahora, es ver si el astro argentino puede ser de la partida en los cuartos de final: si se cumple la lógica y la Albiceleste finaliza como líder del Grupo A, jugará contra el 2° del B el próximo jueves en suelo tejano.

Este viernes, en Miami, el elenco campeón del mundo tiene otro entrenamiento, con Messi nuevamente diferenciado, pensando en el partido frente al conjunto dirigido por Jorge Fossati.

