Revelan que Michael Jackson tenía una deuda de más de $500 millones de dólares al momento de su muerte

A más de 15 años de su fallecimiento, nuevos informes han revelado que la superestrella del pop, Michael Jackson, tenía una deuda de más de $500 millones de dólares al momento de su deceso.

De acuerdo con documentos recuperados por medios como People y E!News, que datan del 21 de junio de 2009 pero que fueron revelados hasta ahora, el “Rey del Pop” contaba con una gran deuda debido a la inversión del cantante en la gira que estaba por iniciar “This Is It”.

Jackson había incurrido en gastos considerables en relación con los preparativos de su gira de conciertos ‘This Is It’”

Michael Jackson falleció en 2009. Crédito: Mezcalent

Michael Jackson se endeudó por su regreso y sus “gustos”

Según los documentos, los cuales fueron presentados ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles tras el fallecimiento del también actor, Jackson tenía una deuda de cerca de $40 millones de dólares al promotor de conciertos AEG.

Durante el juicio por responsabilidad civil iniciado en agosto de 2013, 4 años después de la muerte de la celebridad, también se reveló que el intérprete de “Thriller” ya tenía una deuda, desde 1998, de cerca de $140 millones de dólares.

Por lo anterior, y entre los años de 2001 y 2009, la deuda del cantante aumentó a $170 millones de dólares debido a los intereses del préstamo, el cual pasó del 7% al 16.8%. Ante este factor, el medio The New York Times también mencionó que el cantante usó como garantía del préstamo que adquirió el catálogo de canciones de The Beatles con el que contaba, el cual tiene un valor aproximado de cerca de $270 millones de dólares.

Sin embargo, y según lo revelado, las deudas de Michael Jackson también se elevaron debido al excesivo gasto del cantante en un gran número de regalos, viajes, arte, muebles y grandes donaciones a institutos de caridad.

Michael Jackson’s real voice with no auto tune.



This is incredible!pic.twitter.com/BpK74jRV9G — Figen (@TheFigen_) June 26, 2024

Durante el proceso de juicio, los ejecutores del testamento del bailarín revelaron que su patrimonio se encontraba al borde de la bancarrota. A pesar de esto, los mismos responsables lograron renegociar las deudas existentes, lo que permitió evitar la pérdida de activos del mismo.

La muerte del cantante, como en un gran número de casos, logró que su patrimonio se elevara, al grado de alcanzar, hoy en día, la cantidad de más de 2 mil millones de dólares. Por lo anterior, y de acuerdo con los especialistas, la deuda se eliminó por completo y se han resuelto todas las reclamaciones de acreedores y litigios.

Actualmente, y gracias a la organización “Michael’s Trust”, la cual brinda beneficios monetarios de diversas instituciones de caridad, los hijos del cantante, Prince, de 27 años, Paris, de 26, y Bigi, de 22, cuentan con ventajas económicas únicas.

