Trump avanzó en el debate frente a Biden con mentiras; aquí seis de ella

Aparte del bajo desempeño del presidente Joe Biden, el debate presidencial de anoche organizado por CNN quedará en la memoria colectiva por las múltiples mentiras que con seguridad esbozó su contrincante Donald Trump.

Associated Press hizo una recopilación de algunas de las expresiones del expresidente y las confrontó con los hechos.

Aquí te presentamos parte del análisis:

El asalto al Capitolio federal el 6 de enero de 2021

TRUMP: “Ellos hablan de una cantidad relativamente pequeña de personas que fueron al Capitolio y en muchos casos fueron introducidas por la Policía”

LOS HECHOS: Falso. En 200 años, el asalto al Capitolio fue el más sangriento en Estados Unidos. Múltiples imágenes divulgadas en las redes y en medios electrónicos dan cuenta de la violenta escena en Washington D.C. y un combate continuo entre los invasores y las fuerzas de ley y de orden.

El jefe de la policía del Capitolio, J. Thomas Manger, dejó consignado en un memo interno, el 7 de marzo de 2023, que la alegación de que los oficiales ayudaron a los amotinados y actuaron como guías turísticos era escandalosa y falsa.

Como resultado de los enfrentamientos, más de 1,400 personas fueron acusadas criminalmente a nivel federal. De esos, más de 850 se declararon culpables y 200 resultaron convictos en juicios.

TRUMP: En referencia a la entonces portavoz de la mayoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, y su respuesta al asalto del 6 de enero, Trump expresó: “Porque yo le ofrecí 10,000 soldados o la Guardia Nacional y ella los rechazó”

LOS HECHOS: Pelosi no dirigió a la Guardia Nacional. Cuando el Capitolio estaba bajo ataque, Pelosi y el entonces líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell solicitaron asistencia militar, incluyendo la de la Guardia Nacional.

La Junta de la Policía del Capitolio toma la decisión de si llama o no a las tropas de la Guardia Nacional al Capitolio. La junta decidió no llamar a la Guardia Nacional antes de la insurrección, pero posteriormente solicitó la asistencia; las tropas llegaron varias horas después.

No hay evidencia de que Pelosi o McConnell ordenaran no llamar al cuerpo militar antes de la revuelta.

Cabe señalar que, durante el debate y ante la insistencia de la moderadora para que contestara la pregunta, Trump dijo que solo aceptará los resultados de las próximas elecciones “si son justas, legales y buenas“.

En ese caso, Trump, quien tiene abiertos otros tres juicios penales, entre ellos dos por intentar revertir los resultados de los comicios anteriores, dijo que aceptará el resultado “sin duda”.

Trump es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser condenado por un delito penal.

El pasado 30 de mayo, el republicación fue declarado culpable en Nueva York de todos los cargos en el caso por falsificación de registros comerciales para comprar el silencio de la actriz porno, Stormy Daniels, durante la campaña de 2016 con quien mantuvo una relación extramarital.

Impuestos y regulación

TRUMP: “El (Biden) quiere aumentarte los impuestos cuatro veces”

LOS HECHOS: El argumento no es exacto. En todos sus eventos de campaña, Trump se ha valido de ese planteamiento. La realidad es que Biden busca evitar un incremento en impuesto a quienes ganen menos de $400,000, que son la mayoría de los contribuyentes.

Otro punto importante sobre este particular es que la propuesta de presupuesto de Biden no incrementa la obligación contributiva a los niveles que Trump alega, y los aumentos están enfocados en los ricos y las corporaciones. La exención de impuestos de Trump para individuos que entró en vigor en el 2017 expira en el 2025, ya que cuando el plan se convirtió en ley no tenía la cantidad de financiamiento requerido.

Aborto

TRUMP: “El problema que ellos tienen es que son radicales porque le pueden quitar la vida a un niño en el mes octavo, noveno, e incluso después de nacido, después de nacido”

LOS HECHOS: Trump de manera inexacta se refirió a los abortos después del nacimiento, lo que en realidad se conoce como infanticidio, delito que está criminalizado en todo EE.UU. Ningún estado ha aprobado una ley que le permita a una persona matar a un bebé después de nacer.

De hecho, los abortos en etapas posteriores al embarazo son extremadamente raros en el país. Datos del 2020 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) que cita AP apunta a que menor del 1% de los abortos en la nación se realizaron a las 21 semanas o después.

En la mayoría de los casos, estos eventos son resultado de complicaciones serias de salud como anomalías del feto que ponen la vida de la madre o del recién nacido en riesgo.

Rusia

TRUMP: El expresidente hizo referencia al caso del reportero deWall Street Journal, Evan Gershkovich, y su detención en Rusia con el siguiente argumento: “El debió haberlo sacado hace mucho tiempo, pero Putin (Vladimir) probablemente está pidiendo por miles de millones y miles de millones de dólares porque este tipo los paga cada vez”.

LOS HECHOS: No hay evidencia de que Biden pague dinero para asegurar la liberación de rehenes o estadounidenses detenidos injustamente. Tampoco existe prueba de que haya ofrecido dinero a cambio de la liberación de Gershkovich. Durante la Administración Biden al igual que la de Trump, los acuerdos para traer de vuelta a EE.UU. a rehenes o detenidos se basan en intercambio de prisioneros.

Migrantes

TRUMP: “El es el que ha matado gente con una frontera mala y desbordamiento de cientos de miles de personas muriendo y también matando a nuestros ciudadanos cuando llegan”

LOS HECHOS: Aunque es evidente el flujo masivo de migrantes ingresando ilegalmente a EE.UU. por la frontera sur, el argumento de Trump no es certero y no hay evidencia que lo sostenga. El señalamiento previo es similar al que realizó en el sentido de que otros países están vaciando sus prisiones e institutos de salud mental para enviar a las personas a EE.UU.

Las afirmaciones de Trump en el sentido de que la llegada de inmigrantes ha causado un incremento en los niveles de criminalidad tampoco se sostiene. De hecho, las estadísticas del FBI (Buró Federal de Investigaciones) no separan los crímenes por estatus migratorio del ofensor.

Las expresiones engañosas de Biden

Aunque el reporte de AP detectó más mentiras o información engañosa por parte del republicano, Biden tampoco fue completamente certero.

Muertes de militares

BIDEN: En el caso de muertes de militares, el presidente no fue sincero en cuanto al número de decesos.

“La verdad es que soy el único presidente de este siglo que no tiene ninguna – esta década- ningunas tropa muriendo en cualquier parte del mundo como lo hizo él”, señaló el demócrata.

LOS HECHOS: Al menos 16 militares han muerto en enfrentamientos en el exterior desde que Biden asumió el cargo. El 26 de agosto de 2021, 13 fallecieron en una ataque con bomba en Hamid Karzai International Airport en Kabul, Afghanistan, mientras las tropas estadounidenses intentaban abandonar el país. En otro incidente, un dron enemigo mató a tres soldados en una base en el desierto de Jordania el 28 de agosto pasado.

Charlottesville

BIDEN: En referencia a la movilización de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, en 2017, Biden expresó: “El que dijo que pensaba que había gente buena en ambos lados”.

LOS HECHOS: Trump alegó que cuando mencionó a la gente buena no estaba hablando de los neonazis que asistieron a la movilización.

“Tú tienes alguna gente muy mala en ese grupo”, declaró Trump en una conferencia de prensa días después de la manifestación. “Pero también habían gente muy buena en ambos lados”, insistió.

Algunos de los asistentes portaron armas, palos y escudos, y lanzaron insultos racistas, antisemitas y anteislámicos.

Los enfrentamientos evidenciaron las profundas diferencias raciales que aún persisten en EE.UU.

Los ultranacionalistas protestaban ante la decisión de retirar una estatua del general confederado Robert E. Lee.

La movilización provocó la muerte de una mujer y decenas de heridos.

Sigue leyendo:

Kamala Harris sobre proceder de Biden en el debate: al final lo que cuenta es la sustancia

Trump aprovecha los lapsus de Biden para imponerse en el primer debate presidencial de 2024

El debate desde dentro: dos podios, cronómetro de luces y mil periodistas en un estadio