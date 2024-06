Columna de María Marín: ¿Qué enamora a un hombre?

La mayoría de las mujeres piensan que el sexo es lo que enamora a un hombre. Y es cierto que para ellos el sexo es imprescindible para sentirse felices en una relación amorosa. Sin embargo, existe otra cosa que ellos necesitan tanto como el sexo para sentirse plenos con una mujer.

Esto que voy a revelar es unos de los secretos amorosos mejor guardados. Si todas las mujeres supieran esta información que voy a compartir, habría más hombres fieles y menos divorcios.

¿Lista para descubrirlo? Bien, ¡A LOS HOMBRES LES FASCINA QUE LOS ADMIREN! y si tu no sabes hacerlo corres el riesgo de que se enamore de otra. Seguramente has oído de muchos casos en que un hombre deja a su esposa por otra que no le llegaba ni a los tobillos de su mujer, y te preguntaste: “¿por qué la dejó, si la esposa era más bonita e inteligente? Lo que seguramente sucedió es que la amante sabia muy bien que para tener un hombre comiendo de la mano solo tienes que admirarlo.

¿Cómo hacerlo? Hacer sentir bien a un hombre no es tarea complicada. Frases tan sencillas como las siguientes lo vuelven loco: “eres tan divertido”, “contigo me rio a carcajadas”, “eres el mejor amante”, “me gustan tus ojos”, “que inteligente eres”.

Sé que algunas dirán: ¿acaso tengo que mentirle para que se enamore de mi? ¡Por supuesto que no! Solo tienes que fijarte en sus cualidades positivas y resaltarlas. Por ejemplo: si él es responsable, organizado o buen cocinero, déjale saber que admiras esa cualidad y que te sientes afortunada de tenerlo a tu lado. Aprende a elevarle el ego a un hombre ¡y lo vas a tener a tus pies!

