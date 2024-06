Fernando Batista fue suspendido por la Conmebol tras la demora en la salida de Venezuela ante México

Así como le sucedió a Lionel Scaloni y Ricardo Gareca, otro entrenador argentino, en este caso Fernando Batista, no podrá dirigir en la Copa América que se desarrolla en Estados Unidos.

Por salir tarde al segundo tiempo del partido ante México, el entrenador de Venezuela no podrá estar este domingo ante Jamaica y su lugar será ocupado por Leandro Cufré.

OFICIAL! La CONMEBOL suspendió por un partido a Fernando Batista. No podrá dirigir a Venezuela 🇻🇪 en el cierre del grupo B de la #CopaAmerica 🏆 vs. Jamaica. pic.twitter.com/Wk10eRzUiU — VarskySports (@VarskySports) June 29, 2024

“Bocha está muy dolido porque no puede estar al frente del equipo, duele como entrenador, pero respetamos y acatamos la decisión de Conmebol. Nada para objetar”, aseguró Cufré, en la conferencia de prensa previa al partido.

Cufré, asistente de su compatriota Fernando Batista en la selección de Venezuela, aseguró que la idea de juego y el esfuerzo son elementos “innegociables” para la Vinotinto, más allá del sistema táctico que se decida usar.

El argentino se sentará por primera vez en un banquillo de la Copa América siendo el primer entrenador de una selección, pero destacó que sus emociones no cambian lo más mínimo.

“La emoción va a ser idéntica que en los otros partidos, porque tengo claro lo que estoy haciendo. No me cambia en absoluto. No siento ningún tipo de presión extra. Acá las decisiones siempre se toman en conjunto. Esta es la única línea que conozco para trabajar en equipo”, dijo.

Es posible que Venezuela realice varios cambios para el duelo con Jamaica, que ya está eliminada de esta Copa América.

“Independientemente del sistema, nuestra idea es innegociable, salir a proponer, tratar que el equipo rival toque lo menos posible en nuestra mitad de campo. Los jugadores lo tienen bien claro, el esfuerzo no va a cambiar”, aseguró.

Jon Aramburu feliz de estar con la selección

Jon Aramburu, defensa de la Real Sociedad y de la selección venezolana, expresó este sábado su agradecimiento por el apoyo que recibe de su club y de la Vinotinto y lo consideró un elemento clave para explicar su gran crecimiento visto en la última temporada.

“La clave es la gente que te rodea en el día a día, en el club como en la selección hubo gente fundamental para mi evolución. Son personas que te quieren ver mejorar”, dijo Aramburu en la rueda de prensa previa al Jamaica-Venezuela de Austin (Texas) en la Copa América.

“En la Real es más de lo mismo, los jugadores más expertos están pendientes de ti y quieren que sigas ese camino. La Real siempre ha estado cerca de mí cuando he estado en la selección”, agregó.

El nativo de Caracas, de 21 años, debutó en la Copa América en Los Ángeles en la victoria contra México que dio a Venezuela el pase matemático a los cuartos de final.

“Era el escenario inmejorable para poder debutar. El campo, lo que conllevaba la Copa América, lo viví al máximo. A seguir, que estamos enfocados mañana en el siguiente partido”, dijo.

A Venezuela le bastará con un empate para avanzar a los cuartos de final como primera de grupo.

“Mañana esperemos que todos estemos enchufados desde el primer minuto y que no tengamos que sufrir como hicimos al principio con México”, afirmó.

Y se deshizo en elogios por el equipo de la Vinotinto, al que definió como una familia.

“La selección es lo más bonito que hay. Me siento un privilegiado por estar aquí. Es un orgullo”, aseguró.

