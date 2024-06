‘La Casa de los Famosos México 2’: Sabine Moussier se convierte en la sexta habitante confirmada

Durante el capítulo final de ‘El Amor No Tiene Receta’, que transmite el canal de Las Estrellas, anunciaron que Sabine Moussier es la nueva confirmada para habitar el reality show ‘La Casa de los Famosos México 2’.

La revelación la hicieron la noche de este viernes en una escena en la que armaron un rompecabezas y se veía el rostro de la famosa villana de la televisión.

Esta noticia se venía comentando desde hace unos días, debido a algunas pistas que publicaron en las redes sociales, por eso no fue tan impactante el anuncio de su nombre.

Con esto van seis los concursantes que ya están confirmados para habitar en la famosa mansión. Los otros que ya han sido revelados son: Mario Bezares, Brigitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández y Arath de La Torre.

El anuncio de que Sabine Moussier formará parte de la segunda temporada del programa de telerrealidad ha traído la reacción de algunos fanáticos del reality show.

Ente los mensajes que le dejaron en el canal de YouTube del canal de Las Estrellas están: “Esa revelación parece: ¿Quien es este pokemon? ¡Es Sabine Mousier!”, “Qué padre que Sabine estará en el programa, lástima que no lo veré porque no me llama la atención el formato”.

Otros indicaron: “Televisa no puede ver éxito en algo porque lo explota hasta el punto del ridículo”, “Hay un poco de novela en su publicidad”.

¿Y qué ha dicho Sabine Moussier de su participación en ‘La Casa de los Famosos México’?

En una reciente entrevista, comentó que ya se ha visto algo movida por la cercanía de la fecha para entrar a la casa.

Sin embargo, destacó que en la competencia mostrará lo mejor de sí: “Creo que soy una buena persona, van a poder conocerme tal cual soy, como siento, vivo, pienso. No te puedo decir qué emoción tengo, tengo todas. Ojalá que todo salga bien, vamos a divertirnos”.

La artista comentó que va a extrañar a sus hijos, su mamá y a sus mascotas mientras esté en el juego.

También afirmó que le preocupa que la mantengan grabada todo el tiempo y espera estar tranquila y en paz la mayoría del tiempo. “Si me estreso mucho, no me va tan bien con todos”, dijo.

Sigue leyendo:

· Estos son los habitantes ¿confirmados para La Casa de los Famosos México 2?

· ¿Qué hará Arath de la Torre en ‘La Casa de los Famosos México 2’? El artista revela varios detalles

· Wendy Guevara hoy es muy diferente, pero dice que nunca olvidará al niño que fue antes de ser trans