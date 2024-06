¿Qué hará Arath de la Torre en ‘La Casa de los Famosos México 2’? El artista revela varios detalles

El actor, comediante y presentador de televisión Arath de la Torre fue confirmado como el quinto habitante del reality show ‘La Casa de los Famosos México 2’, una experiencia que ya ha vivido previamente, pues estuvo en un formato similar: ‘Big Brother VIP’ en el 2002.

“Yo juré que más nunca lo iba a hacer, pero cuando me habla Rosa María Noguerón y me dice ‘creo que puedes mostrar la mejor cara de Arath, la mejor versión, ahora que eres padre, una persona más madura, tienes otros conceptos de la vida y puedes jugar mucho dentro de la casa y hacer comedia’. Yo no quería y fueron mis hijos y mi mujer los que me dijeron que le fuera a chambear a la casa”, afirmó.

Después bromeó con que ellos pidieron un descanso de él, pero reconoció que se trató de una decisión difícil que ahora que la tomó lo tiene feliz.

“Es un lugar en el que muchos quisieran estar, me siento muy privilegiado y entro con otro tipo de perspectiva, muy distinta al que nosotros vivimos (en Big Brother)”, afirmó.

Sobre su intención con el programa de telerrealidad contó que no le molestaría ganar, pero su principal objetivo es que las nuevas generaciones lo conozcan.

Arath de la Torre dijo que quiere pasarla bien y hacer nuevos compañeros. “En realidad no traigo como una estrategia así tan estructurada o planeada, pero lo que sí quiero es hacer mucho humor, comedia, divertirme, como lo hice la primera vez. Claro, ya con una perspectiva más de adulto”.

Para un encierro como el que vivirá, el famoso dijo que ha estado trabajando mucho el aspecto mental desde noviembre, cuando fue firmado para estar en la competencia.

“Me lo tenía calladito, pero he tenido la oportunidad de estar trabajando varias áreas de mí”, explicó.

Aseguró también que será un desafío entrar a la casa y una oportunidad de oro para reinventarse y divertirse.

Sobre la posibilidad de perder la noción de la realidad y lo que ocurre en la casa, afirmó que se centrará en jugar, pero sin tener máscaras. “Estoy seguro de que muchas personas se van a sorprender del Arath que soy ahora”, comentó.

