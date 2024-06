Rodrigo Romeh contó que reembolsarán el dinero de los boletos de ‘Hermanos Tierra Sin Censura’

Desde hace varios días se viene hablando de ciertas diferencias entre Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh tras un mensaje compartido en las redes sociales. Posteriormente, Clovis Nienow el fin de semana habló de la cancelación de un evento que iban a realizar el domingo 30 de junio. Por ello, el coach decidió emitir un comunicado sobre la suspensión del show ‘Hermanos Tierra Sin Censura’.

“Estimado público, lamentamos informarles que por circunstancias logísticas nos vemos en la penosa necesidad de cancelar el evento programado para el día 30 de junio del 2024 en La Scala en Miami. Esta decisión ha sido tomada con gran pesar y después de considerar todos los factores implicados. Queremos expresas nuestras sinceras disculpas por cualquier inconveniente que esta cancelación pueda ocasionar. Valoramos enormemente su interés y apoyo hacia nuestro evento y entendemos que esta noticia puede ser decepcionante”, compartió a través de una historia subida a la red social de la camarita.

“Agradecemos de todo corazón la disposición y entusiasmo mostrados hasta el momento. Su participación y colaboración son de gran importancia para nosotros, y esperamos contar con su comprensión en esta situación inesperada. Todos los boletos adquiridos están siendo reembolsados. Nos comprometemos a informarles oportunamente sobre futuras iniciativas y eventos”, finalizó diciendo en el comunicado.

Internautas reaccionaron al escándalo de Rodrigo Romeh

“El que calla otorga”, “¿Por qué jugaste con los fans y con la familia de Ari?”, “Nunca me gustó Ariadna para él, siento que él es muy bello y humilde un caballero y Ariadna solo de lujos habla sus videos solo son de cosas superficiales”, “Ari es una mujer muy fuerte, pero ha sufrido mucho. No merece q le hayas hecho algo malo”, “¿Qué le hiciste a Ariadna?”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en un post que no tiene vínculo con lo que está ocurriendo.

“Es una falta de respeto a sus fans. Se mete la casa de los famosos y sale y ya no quiere ser famoso y quiere mantener su vida privada”, “Apoyándote siempre pase lo que pase. Eres un excelente ser humano no tienes nada que demostrar tiempo al tiempo”, fueron otras de las opiniones.

