VIDEO: Belinda se disfraza como guardia para evadir preguntas sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar pero es descubierta

Belinda volvió a colocarse en el “ojo” de la opinión pública luego de que se revelara un video en donde se captó a la cantante huyendo de la prensa vestida como guardia.

En el video, difundido en diversas redes sociales, se logró captar a la cantante mexicana dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, y de manera sorpresiva, la artista se encontraba ataviada con prendas similares a las usadas por los guardias de la terminal aérea.

Sin embargo, y a pesar de su intento por pasar desapercibida, la prensa presente logró reconocer a la también actriz y perseguirla durante varios metros tratando de obtener una respuesta respecto a la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.

A pesar de la insistencia de la prensa, Belinda no respondió a ningún cuestionamiento, logrando llegar hasta una camioneta que la esperaba a las afueras del aeropuerto.

Belinda ya reaccionó al romance entre Nodal y Aguilar

Previo a su reciente aparición, la intérprete de “Cactus” fue abordada por diversos medios, quienes la interrogaron respecto al actual romance entre Christian Nodal y Angela Aguilar. De manera sorpresiva, y contrario a lo recién acontecido, Belinda escuchó las preguntas pero evitó responder respecto al tema al mencionar que solo hablaría sobre su carrera.

No tengo comentarios sobre nada, por favor, no tengo comentarios de chismes ni de nada, la verdad. Yo solo hablo de mi trabajo, serie número en Amazon Prime Video, la música. Yo solo me debido a esto” Belinda – Cantante

Incluso, el mismo padre de Belinda, Ignacio Peregrín, quien se encontraba acompañando a la artista, salió en defensa de su hija al mencionar: “todo está bien”. A lo anterior, también agregó: “está contentísima”, para luego revelar que viajarían al parque temático de Disney en Estados Unidos.

Durante el viaje, la cantante mexicana se convirtió nuevamente en tendencia luego de revelar que la icónica artista canadiense Celine Dion, había reaccionado a una de sus historias. A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “¿Quién Lo Mató?” compartió una Storie en donde mostró que se encontraba viendo el documental de Dion “I Am: Celine Dion”, en la cual etiquetó a la cantante además de unas palabras en donde mencionaba su gran admiración.

Posterior a esto, la misma Belinda compartió una nueva Storie en donde mostró que Celine Dion reaccionó a la historia con un par de emojis. Ante esto, la mexicana incluyó un mensaje más largo en donde narró la emoción de haber interactuado con la intérprete de “My Heart Will Go On”, mencionando que ella había sido su “inspiración” para convertirse en cantante.

