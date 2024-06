Criminalidad en Ecuador: ¿por qué los pandilleros aumentan el uso de armas impresas en 3D?

En Ecuador, la criminalidad se ve impulsada por un creciente uso de armas impresas en 3D entre pandilleros, según revela un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

Este fenómeno se enmarca en un contexto donde Colombia, México y Perú son las principales fuentes de armamento ilegal que abastecen a las bandas criminales en el país.

El OECO identificó múltiples rutas de ingreso para estas armas, incluyendo pasos ilegales en las fronteras con Colombia y Perú, transporte por ríos amazónicos, y contrabando en embarcaciones marítimas y avionetas asociadas al tráfico de drogas, reseñó la agencia Efe.

Esta situación ha llevado a que la frontera con Perú genere una creciente preocupación, con datos alarmantes como la significativa incautación de municiones en la región de Tumbes por parte de la Policía Nacional del Perú.

El informe del OECO también destaca incidentes recientes, como el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, perpetrado con armas importadas desde Perú por sicarios colombianos.

Armas estadounidenses pasan por México y llegan a Ecuador

Además, revela que una parte considerable de las armas estadounidenses que llegan a México terminan en Ecuador, transportadas por avionetas vinculadas a carteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

El uso de armas impresas en 3D entre los pandilleros ecuatorianos ha sido un aspecto preocupante porque facilita un mercado clandestino donde estas armas ofrecen ventajas significativas: son difíciles de rastrear debido a la falta de numeración y permiten a los usuarios mantener el anonimato.

Según el informe, estas armas son valoradas por su eficiencia y su capacidad para eludir la identificación del propietario, lo que ha contribuido a un aumento en su demanda en el mercado del crimen organizado.

En el documento se citó a un miembro de una pandilla: “Es más difícil encontrar al dueño, porque estas armas no tienen numeración ni nada, son utilizadas porque no se encuentra al que disparó. Por eso hoy en día hay sicariatos que todavía no se sabe quién fue. Son armas eficientes, igual de automáticas que cualquier otra importada'”, citó el documento.

¿Cuánto cuestan las armas impresas en 3D?

Además, el informe subraya que, aunque los fusiles convencionales pueden alcanzar precios elevados de entre $8,000 y $15,000 dólares, las armas impresas en 3D tienen un costo más accesible de aproximadamente $3,500 a $4,000 dólares en el mercado local, señala Efe.

Esta disparidad de costos hace que las armas impresas en 3D sean una opción atractiva para pandilleros y delincuentes que buscan armarse a precios más bajos y sin dejar rastro.

Como respuesta a esta situación, el OECO insta a Ecuador a fortalecer la cooperación internacional con Colombia y Perú, y considera crucial el apoyo de la Organización de Estados Americanos para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego.

El presidente Daniel Noboa además ha elevado la lucha contra el crimen organizado a nivel de “conflicto armado interno”, clasificando a las bandas criminales como terroristas y destacando la necesidad de medidas urgentes para enfrentar este desafío.

