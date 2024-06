El Salvador reporta 57 homicidios en lo que va de año, 18 menos que en el mismo periodo en 2023

El Salvador experimenta una reducción en la tasa de homicidios, registrando 57 casos en lo que va del año, una disminución de 18 incidentes en comparación con el mismo período del año pasado, según informó EFE este viernes.

Entre enero y el 28 de junio de 2023, las autoridades reportaron 75 homicidios, según estadísticas de la Policía Nacional proporcionadas por la Presidencia. Los datos no detallan los meses específicos en que ocurrieron los incidentes.

El presidente Nayib Bukele, quien asumió su segundo mandato consecutivo el 1 de junio, afirmó recientemente que la tasa de homicidios en El Salvador en 2024 será aún más baja que la del año anterior.

En 2023, el país contabilizó 154 homicidios, una reducción significativa en comparación con los 495 registrados en 2022, según datos publicados por la Policía Nacional el 3 de enero de ese año.

A dos días de finalizar junio hemos contabilizado:



✅ 650 días sin homicidios

✅ 18 días consecutivos sin homicidios

✅ 132 días sin homicidios en 2024#PlanControlTerritorial 🇸🇻👊 pic.twitter.com/AHm2sa8hzh — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) June 28, 2024

El Salvador ha estado bajo un régimen de excepción desde marzo de 2021, una medida implementada para combatir a las pandillas tras un aumento abrupto de homicidios en un fin de semana.

Las autoridades atribuyen la disminución de homicidios durante el gobierno de Bukele a su Plan Control Territorial y al régimen de excepción, que suspende ciertas garantías constitucionales.

La tendencia de reducción de muertes violentas comenzó después de 2015, el año más violento en la historia reciente de El Salvador con una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. La caída se acentuó en 2019, con el inicio de la administración de Nayib Bukele.

Las estadísticas actuales no incluyen muertes de presuntos pandilleros en enfrentamientos con la policía, descubrimientos de restos óseos ni muertes de supuestos delincuentes a manos de ciudadanos, casos que sí se contabilizaban en las administraciones anteriores.

La mayoría de homicidios en el país se atribuyen a pandillas como Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 y otras organizaciones menores que ejercen control en diversas colonias y barrios populosos.

Mientras escribo esto, el homicidio más reciente registrado oficialmente en El Salvador ocurrió la noche del 9 de junio, cuando un hombre asesinó a otro a machetazos en una tienda de Chalatenango. SUBRAYO: 19 días consecutivos sin registros de homicidios en El Salvador. Kafkiano. — Roberto Valencia (@cguanacas) June 28, 2024

🟢 Cuando sólo restan 2 días de Junio, las buenas noticias de nuestra @PNCSV siguen:



Llevamos…



🔴 5 homicidios



✅ 651 días sin homicidios desde que el Pdte. @nayibbukele gobierna en 🇸🇻



✅ 133 sólo en este año



✅ 23 días en este mes



✅ 2 semanas y 5 días, es decir 19 días… https://t.co/r2e0xIIuFy pic.twitter.com/WSGqqj2wOr — J. Bustillo (@JBustillo1) June 29, 2024

El Salvador trasladó a 2,000 pandilleros

El presidente de El Salvador anunció a mediados de junio el traslado de 2,000 pandilleros al Centro del Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad diseñada para albergar hasta 40,000 reclusos.

“Estos pandilleros pagarán por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo; incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir ni de ordenar crímenes desde la cárcel”, declaró el mandatario en X, acompañando sus palabras con un video del procedimiento.

Esta madrugada, trasladamos a más de 2,000 pandilleros desde los penales de Izalco, Ciudad Barrios y San Vicente, hacia el CECOT.



Ahí pagarán por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo; incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir, ni de ordenar crímenes desde… pic.twitter.com/n4syM6l9Y3 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 11, 2024

Ese fue el tercer traslado de pandilleros al Cecot, la cárcel más grande de América, tras los primeros dos envíos realizados a finales de febrero y marzo del año pasado. Los reclusos fueron trasladados desde prisiones ubicadas en Izalco, Ciudad Barrios y San Vicente, señaló EFE.

El régimen de excepción, que permitió la construcción de la prisión, suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones, y se ha extendido 26 veces por periodos de 30 días a petición del gobierno de Nayib Bukele.

Según datos oficiales, más de 80,000 personas han sido detenidas bajo este régimen, de las cuales más de 7,000 han sido liberadas condicionalmente.

La Casa Presidencial de El Salvador publicó en X declaraciones de Bukele del 4 de abril de 2022: “Ahora que están corriendo y huyendo, ahora que están desconectados y desordenados, es el momento de seguir atacándolos y arrestándolos. Este es el momento de seguirlos llevando hasta las reglas”.

“Pero ahora no van a salir libres, estas personas van a quedarse tras las rejas. Obviamente va a llegar un punto en el que no van a caber y por eso he ordenado que empecemos a construir otra cárcel de máxima seguridad con capacidad para 20,000 pandilleros”, añadió el mandatario en esa ocasión.

En la publicación, la Casa Presidencial afirmó: “Más de 2,000 pandilleros vieron el exterior por última vez. Una vez ingresados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, no volverán a salir y pagarán las consecuencias de sus acciones contra los salvadoreños”.

Más de 2,000 pandilleros vieron el exterior por última vez. Una vez ingresados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, NO VOLVERÁN A SALIR y pagarán las consecuencias de sus acciones contra los salvadoreños.#GuerraContraPandillas #CECOT pic.twitter.com/aaPU4JMkuv — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) June 13, 2024

