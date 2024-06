Jaime Lozano sobre su continuidad en la selección mexicana: “Son decisiones que no me corresponden”

El director técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, se mostró realista sobre su futuro al frente del Tri. Tras la derrota ante Uruguay y el empate con Chile, la escuadra azteca se encuentra en una difícil situación para avanzar a cuartos de final de la Copa América 2024.

Lozano reconoció que su continuidad dependerá en gran medida de los resultados que obtenga México en el partido contra Ecuador. Sin embargo, también señaló que no tiene control total sobre la decisión final, ya que esta recae en la Federación Mexicana de Fútbol.

A pesar de la incertidumbre sobre su futuro, Lozano aseguró que está enfocado en trabajar al máximo con sus jugadores para conseguir la victoria ante Ecuador. El técnico destacó la importancia de mantener una mentalidad positiva y enfocarse en el próximo partido.

“Son decisiones que no me corresponden, la selección es exponencial, pero como DT sabes que dependes de los resultados, tengo qué tratar de sacar rendimiento de los jugadores, estoy tranquilo, hay cosas que no me corresponden, es un proceso evidentemente del cual veremos el resto, empoderar jugadores, es importante para mi proceso sino para el Tri”, señaló Lozano en declaraciones recogidas por TUDN.

Lozano también elogió a la selección de Ecuador, a la que calificó como “el mejor Ecuador de la historia”. Advirtió que será un rival muy difícil, pero confía en que sus jugadores podrán superar el reto y obtener el pase a la siguiente fase del torneo.

“Ecuador no es fácil, más en este torneo, no se puede dominar amplliamente a un rival. Cuando seamos superiores y tengamos las opciones, hay que concretar, aprovechar esos momentos, es eso, en el momento en el que tengamos frescura y seamos determinantes es lo que va a dar el pase a la siguiente ronda”, apuntó.

En resumen, Jimmy Lozano se muestra consciente de la difícil situación que atraviesa la Selección Mexicana, pero mantiene la esperanza de poder revertirla y seguir al frente del Tri. Su futuro dependerá en gran medida del resultado del partido contra Ecuador, pero el técnico está decidido a dar lo mejor de sí mismo para conseguir la victoria.

