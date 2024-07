Michael J. Fox se unió a Coldplay en Glastonbury para tocar dos canciones

El actor Michael J. Fox hizo una emotiva y sorpresiva aparición cuando subió al escenario con Coldplay durante la actuación que ofreció la banda británica el sábado en el Festival de Glastonbury.

El famoso histrión, de 63 años, sorprendió a los asistentes al aparecer tocando la guitarra junto a la agrupación durante las canciones “Humankind” y “Fix You”, esta última lanzada en 2005.

“La razón principal por la que estamos en una banda es por “Back to the Future”. Así que, gracias a Michael, nuestro héroe”, dijo Chris Martin, líder de Coldplay.

Fox, quien ha sido abierto sobre su lucha contra la enfermedad de Parkinson durante los últimos 30 años, estuvo sentado en una silla de ruedas durante toda su actuación.

No es la primera vez que Fox y Martin comparten escenario. Anteriormente, actuaron juntos en una recaudación de fondos para la fundación del actor en 2013, y en 2016 recrearon el icónico concierto de “Back to the Future” durante una parada de la gira de Coldplay en Nueva Jersey.

El espectáculo de Coldplay también contó con la participación del rapero Little Simz, quien se unió al grupo para una colaboración titulada “Supernova”.

Esta actuación marcó la sexta aparición de Coldplay en el Festival de Glastonbury; debutaron en 1999 y han tocado en 2002, 2005, 2011 y 2016, según información del medio The Wrap.

Cabe mencionar que Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson, trastorno neurodegenerativo que produce temblores y debilita el cuerpo, en 1991 cuando tan solo tenía 29 años. “La muerte siempre está llamando a la puerta. No voy a mentir, cada vez es más complicado. Todo es más difícil. Cada día es peor, pero es lo que toca. Sé que no voy a llegar a los 80 años, pero ya no tengo miedo. No te mueres de Parkinson, te mueres con Parkinson”, reveló en 2023 durante una entrevista con la presentadora Jane Pauley.

