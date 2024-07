Cristiano Ronaldo habla tras sus lágrimas: “Tristeza inicial y alegría final, eso es lo que da el fútbol”

El delantero de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, habló este lunes tras fallar un penal ante Eslovenia por los octavos de final de la Eurocopa, explicando que sus lágrimas aparecieron porque sintió en principio tristeza y posteriormente alegría cuando su combinado venció en penales 3-0.

En declaraciones posteriores al choque, Cristiano Ronaldo se refirió a la tristeza que sintió tras fallar el lanzamiento penal en el tiempo extra y a la alegría no solo por haber convertido su disparo en la tanda de penales, sino también la actuación impresionante de Diogo Costa, quien detuvo tres penales.

“Tristeza inicial y alegría al final, eso es lo que te da el fútbol, es inexplicable. Podía haber dado la victoria a Portugal, pero no pude. Oblak me lo paró. Durante un año no he fallado ningún penalti y cuando más lo necesitaba Oblak apareció”, dijo en declaraciones a ‘Sport TV’.

Posteriormente Ronaldo se refirió a la clasificación que consiguió Portugal para enfrentar a Francia en cuartos de final y felicitó a sus compañeros por el esfuerzo a pesar que Eslovenia se dedicó a defender todo el partido a su criterio.

“Es un sentimiento de alegría y tristeza al mismo tiempo, pero lo más importante es la clasificación, el equipo lo merecía. Eslovenia se pasó casi todo el tiempo defendiendo. Felicidades a mis compañeros, especialmente a nuestro portero, que hizo tres buenas paradas“, añadió.

Antes de despedirse Cristiano Ronaldo reflexionó sobre su actuación y recordó que nunca dejó de intentar buscar el gol que le pudiera dar el triunfo a Portugal.

“Así es el fútbol, es todo o nada. Durante el partido lo intentamos, yo lo intenté”, cerró.

