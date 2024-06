Luka Modric evita confirmar su despedida de Croacia: “No es momento para esas historias”

El volante de la selección de Croacia, Luka Modric, dejó en el aire su posible retiro de su combinado nacional luego que este lunes quedara eliminado de la Eurocopa 2024 al empatar 1-1 frente a Italia gracias a un agónico gol del mediocampista Mattia Zaccagni.

Al minuto 90+8 Zaccagni selló un golazo que certificó la eliminación de Croacia, quien no podrá optar a su clasificación a octavos de final por acumular apenas dos puntos, lo que ahora podría representar el último gran torneo que Modric disputó con su nación.

Posterior al encuentro el mediocampista recibió el premio al Jugador del Partido y casi entre lágrimas afrontó la entrevista en los vestuarios, donde al ser cuestionado por su futuro señaló que no era el momento adecuado para pensar en ello o tomar decisión alguna.

“Ya veremos, no es momento para esas historias“, dijo Modric visiblemente afectado.

Posteriormente habló sobre la situación del partido y calificó al fútbol como cruel, explicando que Croacia no merecía caer así especialmente por lo que había hecho en el compromiso.

“El fútbol a veces es cruel. Se volvió a demostrar, pero bueno, es lo que hay. No merecíamos ese gol, no sé de dónde se sacó el árbitro ocho minutos de prolongación. Hay que perder a veces, pero no es un consuelo. El fútbol es cruel, ha quedado demostrado“, indicó.

Por último habló del destino y de como Hungría salvó sus opciones el domingo cuando pudo marcar al 90+9 y mantuvieron vivas sus opciones de clasificación.

“Ayer era necesario un punto entre Escocia y Hungría y volvieron a marcar en el minuto 99. Hoy en el 98. El destino no estaba con nosotros”, cerró.

