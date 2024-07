Hispanos que mataron a niña de Texas podrían enfrentar la pena de muerte porque la violaron

Los dos venezolanos detenidos y acusados de matar a Jocelyn Nungaray, la niña de 12 años que apareció muerta el pasado 17 de junio bajo un puente en Houston (Texas), podrían enfrentar la pena de muerte, ya que también violaron a la menor.

Nungaray, cuya causa de muerte fue estrangulamiento, presentaba signos de asalto sexual, según dijeron desde el Centro de Ciencias Forenses de Houston al canal local de ABC.

Franklin José Peña Ramos, de 26 años, y Johan José Martínez Rangel, de 22, los presuntos responsables del crimen, fueron arrestados pocos días después de que la Policía de Houston divulgara varias imágenes de los dos hablando con la menor en la noche del 16 de junio.

Hasta la semana pasada Peña Ramos y Martínez Rangel no eran elegibles para la pena de muerte ya que la ley de Texas impide que se busque la máxima condena solo por los cargos de asesinato debido a la edad de Nungaray, detalló la agencia de noticias EFE.

Sin embargo, la fiscal de distrito del condado de Harris, Kim Ogg, dijo a los medios que si se encontraba evidencia para acusarlos por cargos de agresión sexual, el caso sería elegible para la pena de muerte y, además, el estado podría pedir que se mantengan detenidos a los dos sospechosos sin derecho a fianza.

Ambos permanecen en prisión con una fianza de $10 millones de dólares debido al riesgo de fuga.

Tanto Martínez Rangel como Peña Ramos ingresaron de manera ilegal a EE.UU. entre marzo y mayo pasado, según el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Patrulla Fronteriza había detenido a Martínez Rangel el 14 de marzo y a Peña Ramos el 28 de mayo. No obstante, los dos inmigrantes indocumentados luego fueron liberados con la orden de comparecer a una audiencia posterior en un tribunal.

Quién era Jocelyn Nungaray

La niña de 12 años fue descrita por su familia como leal y compasiva. Su amabilidad y “ganas de vivir” es parte de lo que su familia quiere que recuerden de ella, según un obituario que cita la cadena CNN.

“Jossy también medio la fuerza para ser yo misma y hablar por mi misma y siempre le voy a agradecer por eso. Te amo, Jossy”, declaró ante los medios Gabby, su hermana mayor.

Asimismo, durante el funeral, recordaron a Jocelyn como una chica con mucha energía, juguetona y creativa, que le gustaba la música y la repostería, mientras de fondo se escuchaba su canción favorita.

Algunos de sus familiares pidieron cerrar las fronteras para no dejar entrar a más inmigrantes indocumentados.

“No puedo decir que todos sean malos; hay gente buena, pero necesitan cerrar las fronteras y no dejar entrar a todos. Jocelyn tenía todo un futuro por delante, era alegre y divertida, no seguía a nadie. Era una persona única”, dijo Christine Núñez, prima de la abuela de Jocelyn, a The Post.

Sigue leyendo: