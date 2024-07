Jaime Lozano descarta que México esté perdido tras su eliminación de Copa América

El director técnico de la selección de México, Jaime Lozano, consideró que la eliminación del cuadro azteca en la fase de grupos de la Copa América 2024 que se celebra en Estados Unidos no es del todo un fracaso debido a que le permitió poder conocer el cambio generacional que está aplicando en el equipo para lo que será su participación en el Mundial de 2026.

Estas declaraciones las realizó el técnico durante la conferencia de prensa posterior al partido 0-0 que registraron contra el combinado nacional de Ecuador que representó su eliminación de la competencia; destacó que hubo varios objetivos que fueron cumplidos en este proceso y que seguirá trabajando para poder impulsar al club a nuevos logros en los próximos años.

“Siempre que no se cumple un objetivo genera cierto malestar y dudas, no importa quién esté aquí, si los jugadores creyeron hasta el final es por algo, no es fácil generar esta unión, este compromiso durante 7 semanas, haré un informe, en dos semanas lo tendrán Duilio (Davino), Ivar (Sisniega) y Juan Carlos (Rodríguez), ellos decidirán el proceso, pero para mí el proceso era salir adelante, mostrar una cara protagonista y hoy nos quedamos en la orillita”, expresó.

Jugadores de México muestran su frustración tras su eliminación de la Copa América. Crédito: Matt York | AP

Jaime Lozano fue cuestionado por el rendimiento de los árbitros ante las claras faltas que recibió la selección mexicana durante el encuentro y especialmente por el presunto penal en los últimos minutos que les pudo haber dado la victoria pero que al final no fue dictado por el juez principal.

“A mí no me gusta hablar del arbitraje, es lo que es, cada vez hay más tomas, hay VAR, más herramientas para poder tomar mejores decisiones, no lo sé, no me gustaría hablar de eso después de una eliminación, luchamos hasta nos dio, nos faltó contundencia, el tiempo agregado, si hubo mano o no, para el VAR y el árbitro no fue suficiente”, resaltó.

El técnico del Tri finalizó sus declaraciones al destacar que desde ya trabajarán lo mejor posible para poder pulir los puntos débiles del equipo de cara a la Copa del Mundo de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

“Veremos (qué va a pasar), lo comentamos cuando dimos la lista, es el último que tenemos, queríamos ganar, el que no vio eso, no sé qué vio, no salimos a especular, pero es la intención, que el equipo se empodere, que nos vamos a equivocar y corregir, a mí me gustó lo que vi hoy y lo que vi en la copa, los resultados no están, tenemos trabajo qué hacer, partido a partido nos fuimos poniendo más a tono, lamentablemente fue el tema defensivo, hay que seguir entrenando la parte ofensiva, es donde nos quedamos bastante cortos”, concluyó Lozano.

