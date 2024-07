Joana Sanz revela los motivos por los que no se ha divorciado de Dani Alves

La modelo española y todavía esposa del exfutbolista Dani Alves, Joana Sanz, realizó recientemente una sesión de preguntas y respuestas a través de su cuenta en la red social Instagram en la ofreció una serie de detalles personales se su vida y trató especialmente algunos vinculados con el icónico jugador brasileño que fue condenado por violación a una mujer de 23 años en Barcelona.

Muchas de las preguntas resultaban bastante básicas para Sanz al tratarse de temas como si había comprado una casa o como se sentía emocionalmente por la pérdida de su madre; aunque uno de los temas que más generó intriga fue sobre su relación con Dani Alves y si finalmente se había divorciado de él.

“yo siempre vivo enamorada, mi corazón siempre está enamorado por mucho dolor que tenga, siempre está enamorado, de mis amigos, de mi familia, de mi “guchimili” (su perro). No creo en el matrimonio”, expresó la modelo.

“Les invito a todos a que se casen, celebren la fiesta, porque es un recuerdo maravilloso para tener, muy divertido y más si lo comparten con sus seres queridos, pero del resto no es más que un papel firmado y no es tan fácil cuando la relación no va para ningún lado divorciarse, yo pensaba que era más de lo mismo, un papel firmado, pero no mis amores, es super jodido divorciarse, así que no se casen, para qué”, agregó.

Con estas palabras Joana Sanz revela el motivo por el que sigue vinculada con el antiguo jugador del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM que tuvo que pagar una multa superior a $1 millón de dólares para poder ser puesto en libertad bajo fianza.

La relación entre Sanz y Alves se vio fuertemente afectada durante su proceso legal luego de haberse confirmado que el jugador mantuvo relaciones sexuales con una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona, en España, por lo que posteriormente fue detenido por las autoridades hasta el momento de su juicio.

