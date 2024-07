¿Por qué hay quienes no creen en el amor de Aleska Génesis hacia Clovis Nienow? 

Ha pasado un mes desde que se confirmó el romance entre la modelo venezolana Aleska Génesis y el actor mexicano Clovis Nienow y aunque se han mostrado bastante cercanos, hay quienes ponen en duda el romance entre ellos, ya que creen que no se trata de algo real.

Los comentarios sobre este tema se han avivado luego de que publicaran unas fotos a propósito de su primer aniversario, en muchos mensajes se nota que hay quienes están todavía dudosos de esta relación.

Algunos mensajes que les han dejado a la pareja son: “Menos mal se quería casar con Nicky Jam”, “Ay, por favor, ni tú te lo crees”, “¿Y esa no era la que amaba a Nicky?”, “No sé, pero no siento a Aleska tan enamorada, no sé, quizás son cosas mías, pero no”.

Pero, también es cierto que hay quienes los apoyan y consideran que se ven muy bien juntos.

Pese a que ha pasado un mes, ambos han tenido que hacer declaraciones para defender su amor y en la reciente publicación que compartieron no fue la excepción.

“Que dure lo que tenga que durar, que dure días, meses, años, o toda la eternidad.. Pero que sea contigo ❤️ Gracias a todas las Cloveskas por ser cómplices y hacernos este día tan especial”, escribió Aleska Génesis.

Las dudas sobre su amor se han dado de forma más insistente porque dentro de ‘La Casa de los Famosos’ sí hubo mucho coqueteo, pero nunca se llegó a concretar nada, a diferencia del breve romance que tuvo la venezolana con Christian Estrada.

Además de esto, en más de una ocasión Aleska Génesis habló maravillas de su ex Nicky Jam y explicaba que entre sus planes estaba la posibilidad de revivir el amor que tuvo con él.

Sin embargo, cerca de la final de ‘La Casa de los Famosos 4’ comenzó a mostrarse más cercana a Clovis y poco después de que terminara el programa de telerrealidad se confirmó que estaban en una relación, que no ha estado alejada de la controversia.

Sigue leyendo:

· Rodrigo Romeh reaparece con este mensaje: “Amor propio ante todo”

· Maripily Rivera confirma conflicto entre Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez

· Rafael Nieves rompe el silencio y habla sobre el final de su relación con Julia Gama