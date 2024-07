Elizabeth Gutiérrez habló del video policial que se filtró exponiendo un problema doméstico

Elizabeth Gutiérrez expresó que la separación de William Levy fue un proceso difícil y doloroso para ella, pero que siempre ha tratado de mantener una actitud positiva y enfocarse en lo mejor para sus hijos. Se mostró agradecida por el apoyo de su familia y amigos durante ese difícil momento, y destacó la importancia de la comunicación y el respeto mutuo.

“(Me sentí) muy frágil, exponer a mi hija, una menor de edad… Yo busqué por todas partes a ver si se podía hacer algo legalmente porque en ningún momento di autorización, en ningún momento supe que estaba siendo grabada, o sea nunca se me dijo nada. Me parece muy de mal gusto que en un país como este no haya protección, o sea que vayamos a pedir protección y nos pongan en esa vulnerabilidad, o sea nos expongan de esa manera sin avisarnos“, le comenzó diciendo a Alejandro Chabán sobre el video policial.

El pódcast de Alejandro con Elizabeth se convirtió en un espacio de reflexión y aprendizaje, donde la actriz mexicana compartió su historia de superación y crecimiento personal, inspirando a todos sus seguidores a mantener la fe y la esperanza en medio de las dificultades.

“Los dos estamos 100% presentes en su vida, eso no cambia para nada. Creo que esa confianza que les das de que todo va a estar bien, de que aunque estemos en una situación que no hubiéramos querido de todos modos esa relación entre ellos y papás no cambia, creo que esa es la seguridad que uno como adultos les tiene que dar, que no se pierda esa seguridad de ellos. Y lo hemos, creo, que manejado bastante bien porque se sienten seguros con los dos”, le respondió la actriz al venezolano.

Gutiérrez agradeció a Alejandro por la oportunidad de abrir su corazón y compartir su historia con el público. Prometió seguir adelante con valentía y amor, y expresó su deseo de inspirar a otras personas que puedan estar pasando por una situación similar.

“Tengo mucho amor propio si no estaría escuchando a todo el mundo, estaría tan incierta de mis decisiones; imagínate toda una vida viviendo del qué dirán. Y no. Nunca me importó y todavía no me importa lo que la gente dice. Mis decisiones son en base a lo que yo sé, a mis vivencias, a lo que yo siento, a lo que es mejor para mí y para mis hijos y mi entorno y punto. No tengo que darle explicaciones a nadie”, agregó durante la entrevista.

Sigue leyendo:

· William Levy envía conmovedor mensaje a sus hijos Cristopher y Kailey

· Elizabeth Gutiérrez niega estar pidiendo cifras estratosféricas por manutención a William Levy

· Elizabeth Gutiérrez le pide a William Levy una mansión de $500,000 dólares