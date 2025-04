Desgarradores relatos sobre caída del helicóptero en el Hudson River: “Se deshacía en el aire”

“Ningún piloto podría haber evitado ese accidente”, analiza Justin Green, un abogado especializado en aviación, como parte de los desgarradores relatos que narran la caída del helicóptero turístico en las aguas del río Hudson. Cinco turistas españoles y el piloto fallecieron instantáneamente.

Cerca de las 3:15 de la tarde del jueves, la aeronave se partió en el aire y se estrelló boca abajo en el Hudson, convirtiéndose en el desastre de la aviación más reciente en Estados Unidos, según las autoridades.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, informó que el vuelo partió de un helipuerto del centro de la ciudad y que los cadáveres habían sido recuperados y sacados del agua. Según reseña AP, el helicóptero se disponía a viajar hacia el norte, a lo largo del horizonte de Manhattan, y luego de vuelta hacia el sur, en dirección a la Estatua de la Libertad. Duró menos de 18 minutos en el aire.

El alcalde Eric Adams ofreció una comparecencia tras el mortal accidente del helicóptero. Crédito: Yuki Iwamura | AP

Testigos del accidente cuentan que el helicóptero “se deshacía en el aire”

Justin Green, que fue piloto de helicópteros en el Cuerpo de Infantería de la Marina, atribuyó el incidente a una “falla mecánica catastrófica”. Entre sus conocimientos, aseguró a la agencia que la situación dejó al piloto sin posibilidades humanas de salvar la aeronave.

Es posible que los rotores principales del helicóptero golpearan el brazo de cola, rompiéndolo y provocando la caída libre de la cabina, dijo Green.

“Estaban muertos en cuanto ocurrió lo que ocurrió”, señaló Green. “No hay indicios de que tuvieran ningún control sobre la nave. Ningún piloto podría haber evitado ese accidente una vez que perdieron los elevadores. Es como una roca que cae al suelo. Es desgarrador”.

Un video del accidente mostraba partes de la aeronave cayendo por el aire al agua cerca de la costa de Jersey City, Nueva Jersey. Un testigo que se encontraba allí, llamado Bruce Wall, también fue consultado por AP y dijo que vio cómo el helicóptero “se deshacía” en el aire, y la cola y la hélice se desprendían. La hélice seguía girando sin la aeronave mientras caía al agua, comentó.

Por su parte, Dani Horbiak estaba en su casa de Jersey City cuando escuchó lo que parecían “varios disparos seguidos en el aire”. Miró por la ventana y vio el helicóptero “caer en varios pedazos en el río”.

El helicóptero giraba descontroladamente con “un montón de humo que salía de él” hasta que se estrelló en el agua con fuerza, señaló Lesly Camacho, una anfitriona en un restaurante ubicado en la orilla del río en Hoboken, Nueva Jersey.

La Administración Federal de Aviación identificó el helicóptero como un Bell 206, un modelo ampliamente utilizado en la aviación comercial y gubernamental. Crédito: Seth Wenig | AP

Un exejecutivo de la empresa Siemens, entre las víctimas

Agustín Escobar, quien era CEO de Siemens, su esposa Merce Camprubi Montal y sus tres hijos, además del piloto, son las víctimas del mortal accidente.

Fotografías publicadas en el sitio web de la compañía mostraban a la pareja y a sus hijos sonriendo mientras abordaban el helicóptero antes de despegar.

Escobar trabajó para la Siemens por más de 27 años, recientemente como director general global para infraestructura ferroviaria en Siemens Mobility, de acuerdo con su cuenta de LinkedIn. A finales de 2022 fungió brevemente como presidente y director general de Siemens en España. En una publicación sobre el cargo, agradeció a su familia por su amor incondicional y paciencia.

Asimismo, el vuelo era operado por New York Helicopters, dijeron las autoridades. Una persona que contestó al teléfono en casa del propietario de la empresa, Michael Roth, declinó hacer comentarios a AP. Sin embargo, Roth declaró al New York Post que estaba devastado y que no tenía “ni idea” de por qué se había producido el accidente.

“Lo único que sé viendo un video del helicóptero cayendo, es que las palas del rotor principal no estaban en el helicóptero”, comentó de acuerdo con el diario. Añadió que no había visto que ocurriera algo así durante sus 30 años en el negocio de los helicópteros, pero señaló: “Son máquinas y se rompen”.

Durante varias horas, los equipos de rescate trabajaron para sacar los cuerpos del agua. Crédito: Seth Wenig | AP

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) identificó el helicóptero como un Bell 206, un modelo ampliamente utilizado en la aviación comercial y gubernamental, incluidas empresas de turismo, cadenas de noticias de televisión y departamentos de policía.

En un principio se había desarrollado para el ejército estadounidense, pero posteriormente fue adaptado para otros usos. Se han fabricado miles a lo largo de los años.

Por lo menos 38 personas han muerto en accidentes de helicóptero en Nueva York desde 1977. Una colisión entre un avión y un helicóptero turístico sobre el río Hudson en 2009 que mató a nueve personas y un accidente en 2018 de un helicóptero chárter que ofrecía vuelos “con puertas abiertas” que cayó en el río Este, causando la muerte de cinco personas.