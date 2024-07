Laura Bozzo se une como conductora de ‘Venga La Alegría’ y le llueven opiniones en su contra

La polémica Laura Bozzo llegó al programa matutino ‘Venga La Alegría‘ para darle un toque diferente y fresco, con su característico estilo directo y sin tapujos. Durante su primera emisión, la peruana interactuó con el resto de los conductores y participó en diversos segmentos, demostrando su versatilidad y carisma en pantalla.

“¡Recibimos con los brazos abiertos a la nueva conductora @laurabozzo_of a la familia de #VLA! BIENVENIDA”, fue el mensaje que acompañó la noticia que colgaron a través de la red social de la camarita.

Su presencia ha generado gran expectativa entre los televidentes, quienes están ansiosos por ver qué sorpresas y controversias llevará consigo la conductora en este nuevo proyecto. Sin duda, su llegada promete llenar de emoción y entretenimiento las mañanas de los espectadores.

“Gracias por tanto vengo recargada para divertir a mi gente que amo, bendiciones @aztecauno @anavedom @adrianortegae vamos con todo“, fue el mensaje que escribió la peruana.

Audiencia de ‘Venga La Alegría’ reaccionó tras ver a Laura Bozzo

Bozzo aprovechó la ocasión para agradecer a sus seguidores por el apoyo incondicional que le han brindado a lo largo de su trayectoria, y prometió dar lo mejor de sí misma en cada programa de ‘Venga la alegría’. Sin embargo, fueron pocos los que demostraron su alegría tras verla nuevamente en la pantalla chica.

“No sé qué está pasando con Venga la Alegría cada día lo arruinan más”, “Aquí los que le van a dar unfollow a venga la alegría”, “¿Ya se quieren salir del aire, verdad?”, “Si antes no lo veía, ahora menos”, “Esos filtros ni Obama los tiene”, “Que mal gusto y una muy mala decisión”, “Que mal. Bye bye venga la alegría me voy”, “La única que la recibió con los brazos abiertos fue la productora, la enemiga número uno del programa que se ha empeñado en hundirlo”, “A quién se le ocurrió meter a esta vieja aquí, el programa antes estaba bueno, pero ahora ya están en decadencia, por eso lo deje de ver”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

