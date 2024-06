Laura Bozzo promete hacerse un cambio de look para quitarse la “cara de momia” 

La presentadora mexicana de televisión Laura Bozzo anunció que se hará un cambio de look para dejar atrás los comentarios negativos que durante años ha recibido por su imagen.

En una declaración al programa de televisión ‘El Gordo y la Flaca’, la conductora de exitosos talk shows como ‘Laura en América’ dijo: “Me río de los que me dicen la momia, la fea, la espantosa, la ridícula, ah, yo soy feliz así y adoro como me veo, me encanta y la verdad no voy a caer en esa estupidez muy de América, porque en Europa no es así, en Argentina tampoco, no se sientan viejos, salgan a la calle y luchen”.

La conductora aseguró que esta filosofía de vida en la que no le importa que le pregunten su edad es porque se trata de solo un número. “Tengo 72 años y estoy feliz de verme así, amo la ropa, ese es mi vicio, mi adicción, me encanta verme bien, en ropa de baño”.

Laura Bozzo dice que tendrá cambio de imagen

Luego, explicó que ha dejado de entrenar luego de una caída fuerte en España, pero espera retomar próximamente la actividad física.

Laura Bozzo indicó que próximamente se someterá a unos retoques para mejorar su aspecto: “Yo tengo mi cirujano en Perú que me hace una reconstrucción, pero con base en mi músculo, me va a hacer un levantamiento, me voy a operar, sí, despídanse de esta cara de momia vieja porque me la voy a mejorar”.

Aseguró que no se va a infiltrar cosas, porque considera que es lo peor que una mujer se puede hacer. “Ahorita quiero una jalada”, dijo.

La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 3’ adelantó que también se quitará sus implantes mamarios para lucirlos al natural.

En la entrevista indicó que todos estos cambios no son porque está buscando pareja, sino porque se quiere sentir bien con ella.

La peruana añadió que no está cerrada al amor, pero le gustaría alguien de su edad para que la acompañe. “Alguien que tuviera una vida resuelta”, adelantó.

Raúl de Molina y Lili Estefan reaccionaron a las declaraciones de Laura Bozzo y consideraron que luce muy bien. “Como dice, el cuerpo no va con la cara, porque como dice, se cuida, hace ejercicios”, dijo la presentadora de televisión.

