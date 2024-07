Biden expresó su preocupación por mantener su candidatura, según el NYT

El presidente Biden expresó a un aliado cercano su preocupación por la posibilidad de no poder mantener su candidatura si no convence al electorado de sus aptitudes para el cargo presidencial en los próximos días, a raíz de su desempeño en el debate del pasado jueves, así lo dio a conocer un artículo de New York Times.

De acuerdo con el aliado, el presidente sigue comprometido a luchar con la reelección, pero reconoció que las apariciones públicas siguientes, incluidas entrevistas, serán cruciales: “Él sabe que si hay dos eventos más como ese, estaremos en un lugar diferente”, dijo el aliado.

El asesor, que no dio a conocer su nombre, confirmó que el presidente es plenamente consciente del desafío político que enfrenta. Los funcionarios de campaña están observando nerviosamente las encuestas, conscientes de que los malos números podrían aumentar la crisis interna.

Entretanto, Biden está haciendo esfuerzos para acercarse a los funcionarios electos demócratas y tiene programada una reunión con gobernadores demócratas en la Casa Blanca. Continúa tratando de comunicarse con personas de confianza y ha expresado su disposición a considerar la posibilidad de que sus planes de superar su actuación en el debate y centrarse nuevamente en su rival, Trump, puedan no funcionar, agrega el medio anteriormente citado.

Varios aliados de Biden han enfatizado que el presidente sigue en la lucha de su vida política y ve este momento como una oportunidad para recuperarse. No obstante, también son conscientes de la ardua batalla que enfrenta para convencer a los votantes, a los donantes y a la clase política de que su actuación en el debate fue una anomalía y no una indicación de su capacidad para liderar.

Desmienten el informe desde la Casa Blanca

Sin embargo, Andrew Bates, quien es subsecretario de Prensa adjunto de la Casa Blanca y asistente adjunto del presidente, desmintió el informe del Times.

“Esa afirmación es absolutamente falsa. Si el New York Times nos hubiera dado más de siete minutos para comentarlo, se lo habríamos dicho”, señaló Bates en un comunicado recogido por Fox News.

