Madre de Geraldine Bazán la defiende tras ser difamada

Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, expresó su molestia con Maxime Woodside y aseguró que ella no tenía el derecho de estar difundiendo información falsa sobre su hija y su nieta. Además, añadió que la actriz es una mujer exitosa y talentosa que ha logrado destacar en su carrera, por lo que merece respeto y reconocimiento.

“Nuevamente, voy con Maxime (Woodside). Maxime sigue molestando a mi familia; sigue hablando. Sobre todo, ahora me ataca a mí. Si cree que me va a asustar o su equipo, que también los conozco. Eso no me duele de ellos, me duele de ella que es una señora que durante muchos años ha sido usada como mujer. Y antes decía ‘mi querida Maxime’. Y ahora dijo ‘mi malquerida Maxime’. No he escuchado usa sola disculpa. La tiene que dar porque no solo ofendió a mi hija, ofendió a mi nieta la más grande. Imagínense”, dijo a los medios de comunicación.

La madre de Geraldine también mencionó que Elissa Marie es una niña hermosa y amorosa que ha sido fruto del amor entre su hija y Gabriel Soto, y que no merece ser objeto de chismes y especulaciones sin fundamento. Además, hizo un llamado a la sociedad y a los medios de comunicación para que respeten la privacidad y la integridad de su familia.

Ortiz se mostró sorprendida por los comentarios negativos de Maxime Woodside hacia Geraldine, ya que en el pasado la conductora había expresado admiración por la actriz. Sin embargo, ahora parece haber cambiado su postura y ha optado por atacarla de manera injustificada.

Woodside mencionó que esa información supuestamente “se lo dijo Gabriel”, hecho que el actor terminó desmintiendo.

“Y ahora estas palabras espero que la escuchen los nietos de Maxime para que vean lo que se siente. Porque, como digo, no se experimenta en cabeza ajena, hasta que te toca a ti y escuchas de la gente que te está diciendo palabras sensibles, entonces sí, te sacude la cabeza. Espero que con esto la señora Maxime experimente”, agregó.

